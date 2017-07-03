"КомпАс". Политолог: новая операция Турции в Сирии уже (де-факто) началась

Турция полностью готова к операции "Щит Евфрата-2", теперь ее цель – не террористы, а курды. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Александр Асафов.

28 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова провести еще одну военную операцию на севере Сирии, подобную "Щиту Евфрата". По словам Эрдогана, сейчас в Сирии идут "негативные процессы", и может возникнуть угроза госграницам Турецкой республики. Цель возможной новой военной кампании Анкары – подавление курдов. 30 июня президенты России и Турции обсудили по телефону ситуацию в Сирии и ключевые факторы урегулирования кризиса перед пятым раундом переговоров по САР в Астане. Они пройдут под эгидой России, Турции и Ирана в начале июля.

© радио Sputnik политолог Александр Асафов

Реджеп Тайип Эрдоган фактически задним числом объявил о начале новой военной операции Турции в Сирии, – такое мнение в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik высказал политолог Александр Асафов.

"Очередную операцию "Щит Евфрата" уже можно считать начавшейся, поскольку вся подготовка завершена. Видно, что они готовы перейти в наступление и расширять тот кусок, который был турками захвачен в результате первой операции. Но сложно сказать, как на операцию отреагирует мировое сообщество. Мы видим критику Эрдогана со стороны Евросоюза, поэтому будет интересно услышать его голос ", – сказал Александр Асафов.

На фоне сильного охлаждения отношений между Турцией и ее партнерами по НАТО – США и Евросоюзом – особенно заметно все большее сближение Анкары с Москвой. Крепкие дружеские российско-турецкие отношения – это всерьез и надолго, уверен Александр Асафов.

"Эрдоган ведет собственную игру. Он по ключевым позициям, в том числе, экономическим, исключая скандальные помидоры, договорился с Россией. И в Анапе Путин недавно сказал, мол, что другим нашим партнерам стоит поучиться той скорости, с которой Турция принимает конструктивные решения по нашему сотрудничеству. Мы видим продвижение по "Турецкому потоку" и по строительству АЭС "Аккую". Это большие инфраструктурные проекты. И несмотря на ситуацию с "Газпромом", это показывает, что, в принципе, можно делать вывод о том, что Эрдоган всерьез и надолго выбрал пророссийский вектор. Что касается России, то того охлаждения отношений, даже их разрыва, как мы видели не так давно, больше не будет", – считает Александр Асафов.

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"КомпАс". Политолог: новая операция Турции в Сирии уже (де-факто) началась Your browser does not support HTML5 audio

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