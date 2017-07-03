"КомпАс". Политолог: новая операция Турции в Сирии уже (де-факто) началась

28 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова провести еще одну военную операцию на севере Сирии, подобную "Щиту Евфрата". По словам Эрдогана, сейчас в Сирии идут "негативные процессы", и может возникнуть угроза госграницам Турецкой республики. Цель возможной новой военной кампании Анкары – подавление курдов. 30 июня президенты России и Турции обсудили по телефону ситуацию в Сирии и ключевые факторы урегулирования кризиса перед пятым раундом переговоров по САР в Астане. Они пройдут под эгидой России, Турции и Ирана в начале июля.
Реджеп Тайип Эрдоган фактически задним числом объявил о начале новой военной операции Турции в Сирии, – такое мнение в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik высказал политолог Александр Асафов.
"Очередную операцию "Щит Евфрата" уже можно считать начавшейся, поскольку вся подготовка завершена. Видно, что они готовы перейти в наступление и расширять тот кусок, который был турками захвачен в результате первой операции. Но сложно сказать, как на операцию отреагирует мировое сообщество. Мы видим критику Эрдогана со стороны Евросоюза, поэтому будет интересно услышать его голос ", – сказал Александр Асафов.
На фоне сильного охлаждения отношений между Турцией и ее партнерами по НАТО – США и Евросоюзом – особенно заметно все большее сближение Анкары с Москвой. Крепкие дружеские российско-турецкие отношения – это всерьез и надолго, уверен Александр Асафов.
"Эрдоган ведет собственную игру. Он по ключевым позициям, в том числе, экономическим, исключая скандальные помидоры, договорился с Россией. И в Анапе Путин недавно сказал, мол, что другим нашим партнерам стоит поучиться той скорости, с которой Турция принимает конструктивные решения по нашему сотрудничеству. Мы видим продвижение по "Турецкому потоку" и по строительству АЭС "Аккую". Это большие инфраструктурные проекты. И несмотря на ситуацию с "Газпромом", это показывает, что, в принципе, можно делать вывод о том, что Эрдоган всерьез и надолго выбрал пророссийский вектор. Что касается России, то того охлаждения отношений, даже их разрыва, как мы видели не так давно, больше не будет", – считает Александр Асафов.
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