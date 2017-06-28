Очередной выпуск программы посвящен поэту Роберту Рождественскому. 20 июня ему исполнилось бы 85 лет. Об эпохе шестидесятников, о друге, отце вспоминают известные современники Роберта Рождественского и его дочь Екатерина Рождественская

"Мастера". Роберт Рождественский: все начинается с любви… Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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