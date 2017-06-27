О природных аномалиях, о том, откуда к нам пришли такие символы тропиков, как смерчи, тайфуны, ураганы, о том, будет ли лето в России, в эфире радио Sputnik рассказывает директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.

"Визави с миром". Погода и природные аномалии Your browser does not support HTML5 audio

Эксперт также ответит на вопросы о том, чем грозит "потепление" на побережье Северного Ледовитого океана, чем опасно размораживание давних захоронений северных оленей, почему США вышли из всеобщего договора по климату, насколько губительны для атмосферы планеты процессы, провоцируемые деятельностью человека, и существует ли новая технология очистки океанов и морей от пластиковых отходов.

Гость программы: директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.

Ведущий: Армен Оганесян.

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