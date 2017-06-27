Писатель Евгений Рудашевский рассказывает о повестях для подростков – "Ворон" и "Куда уходит кумуткан" – и новом приключенческом романе.

Участники:

– Евгений Рудашевский, писатель.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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"Дневник читателя": Е.Рудашевский "Куда уходит кумуткан" Your browser does not support HTML5 audio

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Гость этого выпуска "Дневника читателя" – писатель, лауреат национальной премии "Книгуру" Евгений Рудашевский. Объехавший полсвета философ и романтик из Иркутска, который любит нерп и дельфинов немножко больше, чем людей, как никто в современной литературе умеет писать о природе и фантастически чувствует слово.

Мы уже встречались в студии, когда у Евгения вышла повесть о дружбе мальчика и дельфина "Здравствуй, брат мой Бзоу". В этом году издательство "КомпасГид" выпустило еще две книги Рудашевского – "Куда уходит кумуткан" и "Ворон". И готовится к печати еще один большой приключенческий роман. Так что, когда мы встретились на иркутском книжном фестивале, где Женя рассказывал мальчишкам и девчонкам о повести "Куда уходит кумуткан", а ребята слушали с особым вниманием, потому что действие происходит в их родном Иркутске, договорились об обязательной встрече в Москве. Разговор с Евгением Рудашевским о взрослении, праве подростка на риск и ошибку, о смешении культур, особенностях жизни в нашей многонациональной стране и поиске гармонии – в этом выпуске программы.

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