Парафраз: врезать по морде и отправить в Нарнию

Как научить сборную играть в футбол? Где больше любят балалайки? Как Болливуд покорил ММКФ? Каждый человек имеет право на бомбоубежище. Почему принцы не хотят быть королями? Это и многое другое обсуждают Алексей Красильников и Диана Горшечникова.

В своей еженедельной программе "Парафраз" Диана Горшечникова и Алексей Красильников обсуждают все самое интригующее и вызывающее из случившегося на предыдущей неделе. Что привлекло их внимание на этот раз?

Конечно же, футбол. О футболе и сборной России не говорит только ленивый. Алексей и Диана – не ленивые, поэтому немного итогов Кубка конфедераций будут и в этой программе. Благо по итогам выступления российской команды было сказано много – и хорошего, и плохого. Одной из самых ярких цитат отметился вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев.

А как насчет кино? Московский международный кинофестиваль показал все. В том числе то, чем гордятся в Индии. Благодаря глобализации во всех странах мира надели джинсы и пьют колу. Но есть нечто, что Индия не пустит к себе: ни Майкла Бэя, ни Леонида Гайдая. Болливуд уверенно отбивает атаки заграничного кинематографа. И не забывает наносить точечные удары в других странах. На этот раз на ММКФ привезли фильм, который Никита Михалков, кстати, назвал очень крутым.

От кино к музыке. Гостьей студии радио Sputnik на прошедшей неделе стала музыкант Антонина Синицына – на минуточку, "королева балалайки". Антонина устроила в эфире настоящий концерт. Помимо этого, она рассказала много интересного. Как живется балалаечникам? Где любят балалайки? Где играют на балалайках? Оказывается, на этом замечательном русском инструменте поигрывают и на Дальнем Востоке.

Тяжко быть пятым в очереди. Ты вроде уже добрался до цели, но все равно еще ждать и ждать. Причем неважно, в очереди ли ты за колбасой, или в очереди за британской короной. Принц Гарри как раз пятый в очереди к британскому королевскому титулу. Он рассказал, что не так-то уж и охотно рвутся его родные к короне. Хотя, быть может, просто себя успокаивал. Все-таки пятый в очереди.

Немного серьезности добавил в эфир радио Sputnik Александр Скурыгин, чья компания производит бомбоубежища и "секретные" комнаты. Для чего и от кого потребуется спрятаться современному человеку? Как это сделать проще, и почему важно знать дорожку до ближайшей станции метро? В конце концов, что общего у надежного убежища и Нарнии? Безопасности мало не бывает.