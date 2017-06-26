"КомпАс": Видеоповторы в футболе – дело для суперпрофессионалов

С 17 июня по 2 июля в России проходит Кубок конфедераций-2017. Матчи турнира принимают Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань. Церемония открытия и первая игра Кубка, в которой сборная России обыграла Новую Зеландию (2:0), прошли на "Зенит-Арене" в Северной столице. В первенстве участвуют победители каждого из шести континентальных чемпионатов и страна-хозяйка будущего чемпионата мира по футболу. В 2017 году на Кубке конфедераций играют команды Германии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии, Португалии, Камеруна и России. Одна из особенностей турнира – тестирование системы видеоповторов.
Видеоповторы в футболе – это не только качественная съемка спорного момента с нужного ракурса, но и внимательный профессиональный анализ этого момента. Поэтому работать с новой системой должны не технические ассистенты, а футбольные эксперты и судьи, заявил в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik футбольный обозреватель Александр Владыкин.
Кубок конфедераций традиционно считается "репетицией", "разминкой" перед чемпионатом мира по футболу. Для страны-хозяйки ЧМ это серьезное мероприятие, подчеркивает Александр Владыкин.
"Для России это – важный турнир. Со всех точек зрения. Со спортивной, идеологической и организационной. Мы здесь проверяем все. И как у нас проходит Кубок. Вот все говорят, мол, тишина, мало слышно… На мой взгляд, это хорошо. Люди спокойно приходят, играют, болеют… Ну, нашли там каких-то чилийцев, которые попинали такси… Каких-то британцев, вроде бы, обезвредили, которые попытались пронести кучу петард на стадион в Казани. Но это же такие мелкие "шалости"… Кроме того, после проведения Кубка конфедерации сомнения о том, можем ли мы провести ЧМ-2018, по-моему, отпадут сами собой. Всем, собственно, все нравится. И посещаемость: "полтинник" собирает стадион в Санкт-Петербурге, за 30 тысяч – в Казани. Это хорошая посещаемость. Конечно, все волновались. Но мы же все сделали. И к ЧМ все построим", – заключил Александр Владыкин.
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