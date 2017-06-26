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"КомпАс": Видеоповторы в футболе – дело для суперпрофессионалов

13:0626.06.2017
(обновлено: 13:20 26.06.2017)
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Последнее слово – уже не за судьей на поле. И те, кто анализируют записи спорных моментов матча, должны быть арбитрами высшего класса. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал футбольный обозреватель Александр Владыкин.

С 17 июня по 2 июля в России проходит Кубок конфедераций-2017. Матчи турнира принимают Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань. Церемония открытия и первая игра Кубка, в которой сборная России обыграла Новую Зеландию (2:0), прошли на "Зенит-Арене" в Северной столице. В первенстве участвуют победители каждого из шести континентальных чемпионатов и страна-хозяйка будущего чемпионата мира по футболу. В 2017 году на Кубке конфедераций играют команды Германии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии, Португалии, Камеруна и России. Одна из особенностей турнира – тестирование системы видеоповторов.  

Видеоповторы в футболе – это не только качественная съемка спорного момента с нужного ракурса, но и внимательный профессиональный анализ этого момента. Поэтому работать с новой системой должны не технические ассистенты, а футбольные эксперты и судьи, заявил в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik футбольный обозреватель Александр Владыкин.  

© Радио Sputnik
Футбольный обозреватель Александр Владыкин
"В России впервые применяется система видеоповторов. Кому-то нравится, кому-то – не очень. Я – только  "за"! Потому что они давно уже назрели. Повторы действуют в теннисе, применяются на олимпийских играх. При видеоповторе что хорошо? Особенно при взятии ворот… Это главный момент, я считаю. Ведь от того – был  или не был гол, может решаться судьба чемпионата, судьба команды. И нововведение поможет непредвзято решить: был гол или не было гола. Единственное, что я отметил для себя: люди, которые следят за игрой по видео, должны быть суперпрофессионалами, у которых за плечами не один десяток турниров. Их квалификация должна быть выше, чем у судей. Они должны чувствовать каждый эпизод. И было бы лучше, если бы камеры охватывали всех и вся! Они должны фиксировать все спорные моменты с разных ракурсов, чтобы была видна каждая мелочь. Например, симулировал футболист или нет", – сказал Александр Владыкин.

Кубок конфедераций традиционно считается "репетицией", "разминкой" перед чемпионатом мира по футболу. Для страны-хозяйки ЧМ это серьезное мероприятие, подчеркивает Александр Владыкин.

"Для России это – важный турнир. Со всех точек зрения. Со спортивной, идеологической и организационной. Мы здесь проверяем все. И как у нас проходит Кубок. Вот все говорят, мол, тишина, мало слышно… На мой взгляд, это хорошо. Люди спокойно приходят, играют, болеют… Ну, нашли там каких-то чилийцев, которые попинали такси… Каких-то британцев, вроде бы, обезвредили, которые попытались пронести кучу петард на стадион в Казани. Но это же такие мелкие "шалости"… Кроме того, после проведения Кубка конфедерации сомнения о том, можем ли мы провести ЧМ-2018, по-моему, отпадут сами собой. Всем, собственно, все нравится. И посещаемость: "полтинник" собирает стадион в Санкт-Петербурге, за 30 тысяч – в Казани. Это хорошая посещаемость. Конечно, все волновались. Но мы же все сделали. И к ЧМ все построим", – заключил Александр Владыкин.

 Слушайте полную версию выпуска радио-шоу "КомпАс": 

"КомпАс": Видеоповторы в футболе – дело для суперпрофессионалов

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