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"КомпАс": IT-эксперт: мессенджеры могут стать мобильными операторами

18:1019.06.2017
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Мессенджеры просуществуют еще минимум лет сто, рассказал в эфире радио Sputnik руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. Однако эти сервисы могут сильно измениться.

14 июня Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о контроле в мессенджерах. Вводится обязательное условие: идентификация пользователей по номеру телефона или отказ в оказании услуг. Этот законопроект уже назвали запретом анонимности в мессенджерах. И это – не  единственная инициатива российских депутатов в интернет-сфере. Госдума приняла во втором чтении законопроект о быстрой блокировке "зеркал" пиратских сайтов. Провайдер или оператор, а также поисковики будут обязаны закрыть доступ к таким веб-ресурсам и прекратить выдавать ссылки на них в течение суток с момента получения требования от Роскомнадзора.

Слияние мобильных операторов и мессенджеров может произойти в ближайшем будущем. Такое мнение в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik озвучил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. Однако заменить друг друга они не смогут.

© Радио Sputnik
Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов
"По большому счету, все идет к тому, что мессенджеры станут операторами, а операторы – мессенджерами. И это стали замечать многие пользователи. Операторы сейчас очень озабочены тем, как "поднять" монетизацию. Потому что пользователи раньше платили за минуты разговоров и СМС-сообщения приличные деньги, а сейчас вместо тысячи эсэмэсок можно отправить десять тысяч сообщений в том же мессенджере абсолютно бесплатно. Все идет к видоизменению технологий у операторов связи. Им же надо повысить свою окупаемость, увеличить рентабельность. Ведь, в конце концов, инфраструктуру абсолютно точно нужно поддерживать. Если операторы в какой-то момент с рынка исчезнут, то кто будет обслуживать вышки, башни, которые обеспечивают нашу связь. Получается, что они нужны и обязательно останутся. Вопрос в том, в каком виде", – сказал Владимир Ульянов.  

Эксперт считает, что опасаться государственного регулирования интернета не стоит, а вот общественная конструктивная критика идет только на пользу, помогая вырабатывать разумные и эффективные законы.

"Возмущаться гражданам стоит. Но не стоит перегибать палку. Законопроекты – это всегда поиск какого-то баланса и компромисса. И если мы посмотрим на стартовые версии законопроектов, то там всегда есть что-нибудь такое, от чего у людей "волосы становятся дыбом", то есть, жесткие условия. И общество должно такие жесткие вещи не пропускать, фильтровать. Именно такой диалог между государством, регулятором, обществом должен присутствовать. Ведь потребители в целом заинтересованы в том, чтобы их защищали,  в том числе их персональные данные", – заключил Владимир Ульянов.  

"КомпАс": IT-эксперт: мессенджеры могут стать мобильными операторами
Слушайте полную версию выпуска радио-шоу "КомпАс":

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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