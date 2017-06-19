Выпуск программы посвящен памяти Народного артиста СССР Алексея Баталова, скончавшегося 15 июня в возрасте 88 лет. В одном из последних интервью радио Sputnik Алексей Баталов рассказал о своих работах в кино и на радио и поделился воспоминаниями об Анне Ахматовой.

"Мастера". Алексей Баталов: мои герои – вне времени Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": народный артист СССР Алексей Баталов.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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