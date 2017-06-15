"Мастера". Дарья Златопольская: я всегда себя выражаю через общение

Почему работа на телевидении – это марафонский забег? Как культура помогает найти себя? Почему ребенок – это всегда обещание великой судьбы? Об этом и многом другом в эфире радио Sputnik рассказывает телеведущая Дарья Златопольская.

"Мастера". Дарья Златопольская: я всегда себя выражаю через общение Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": журналист, известная телеведущая Дарья Златопольская.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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