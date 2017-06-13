"КомпАс": Тереза Мэй – "железная леди" со слабой позицией

Есть несколько причин, почему консерваторы в Британии не получили большинства на выборах. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал политолог Павел Святенков. И главная причина – это не теракты.

По итогам прошедших 8 июня в Великобритании внеочередных парламентских выборов правящая Консервативная партия во главе с премьер-министром Терезой Мэй не смогла получить абсолютное большинство в парламенте. Ни консерватором, ни одной другой партии не удалось набрать необходимые для самостоятельного формирования кабинета министров 326 мандатов. При этом выборы инициировала сама Тереза Мэй, стремившаяся заручиться максимальной поддержкой электората перед переговорами о Brexit.

Накануне выборов данные всех соцопросов свидетельствовали о грядущей уверенной победе консерваторов, Тереза Мэй и ее сторонники рассчитывали именно на такой результат, отметил в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik политолог Павел Святенков. Однако, по его мнению, они упустили из виду несколько важных обстоятельств:

© РИА Новости / Sputnik Политолог Павел Святенков

"Консерваторы понимают, что они пропустили гол в свои ворота. Видимо, сыграла роль интерпретация терактов. То есть люди решили, что консервативная партия не готова их защитить. Это первое обстоятельство. А второе – лейбористам все-таки удалось создать видимость, что консерваторы – партия антисоциальная, что это враг бедных слоев населения, враг молодежи. Левым удалось привлечь на свою сторону молодежь. Благодаря этому получилось, что консерваторы не добрали голосов очень сильно. Консерваторы решили, что голоса UKIP (Партии независимости Соединенного Королевства – ред.) у них в кармане, они же ведут Великобританию на выход. А избиратели UKIP так не считают. Они голосовали за эту партию по целому комплексу причин, в том числе и по социальной. И увидев, что консерваторы скорее антисоциальные, они решили "а зачем?""

Из-за отсутствия абсолютного большинства Консервативной партии в парламенте Терезе Мэй уже не удастся вести переговоры с Брюсселем о выходе Великобритании из Евросоюза так, как она планировала, уверен Павел Святенков. Британскому премьеру теперь придется тягаться не только с европолитиками, но и с британскими парламентариями.

"Естественно, Мэй будет гораздо сложнее теперь. Ей придется занять, скорее всего, еще более жёсткую позицию по вопросу выхода, если она всерьез собирается доводить выход Британии из ЕС до конца. Предстоят еще более сложные переговоры. Мэй будет сложнее проводить в жизнь те решения, которых она хочет достичь. Что значит Brexit? Это договор о разводе. То есть стороны подпишут документ о разделе имущества. И его придется ратифицировать в британском парламенте, в той же самой палате общин. И существует отличная от нуля вероятность, что, например, пять депутатов-консерваторов скажут: нет, мы не будем голосовать. А ведь большинство, даже с поддержкой юнионистов, совсем небольшое. И если допустить, что десять депутатов уйдут к оппозиции от консервативного большинства, то это уже будет означать, что соглашение не будет ратифицировано".

"КомпАс": Тереза Мэй – "железная леди" со слабой позицией Your browser does not support HTML5 audio

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