"КомпАс": Тереза Мэй – "железная леди" со слабой позицией

По итогам прошедших 8 июня в Великобритании внеочередных парламентских выборов правящая Консервативная партия во главе с премьер-министром Терезой Мэй не смогла получить абсолютное большинство в парламенте. Ни консерватором, ни одной другой партии не удалось набрать необходимые для самостоятельного формирования кабинета министров 326 мандатов. При этом выборы инициировала сама Тереза Мэй, стремившаяся заручиться максимальной поддержкой электората перед переговорами о Brexit.
Накануне выборов данные всех соцопросов свидетельствовали о грядущей уверенной победе консерваторов, Тереза Мэй и ее сторонники рассчитывали именно на такой результат, отметил в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik политолог Павел Святенков. Однако, по его мнению, они упустили из виду несколько важных обстоятельств:
Из-за отсутствия абсолютного большинства Консервативной партии в парламенте Терезе Мэй уже не удастся вести переговоры с Брюсселем о выходе Великобритании из Евросоюза так, как она планировала, уверен Павел Святенков. Британскому премьеру теперь придется тягаться не только с европолитиками, но и с британскими парламентариями.
"Естественно, Мэй будет гораздо сложнее теперь. Ей придется занять, скорее всего, еще более жёсткую позицию по вопросу выхода, если она всерьез собирается доводить выход Британии из ЕС до конца. Предстоят еще более сложные переговоры. Мэй будет сложнее проводить в жизнь те решения, которых она хочет достичь. Что значит Brexit? Это договор о разводе. То есть стороны подпишут документ о разделе имущества. И его придется ратифицировать в британском парламенте, в той же самой палате общин. И существует отличная от нуля вероятность, что, например, пять депутатов-консерваторов скажут: нет, мы не будем голосовать. А ведь большинство, даже с поддержкой юнионистов, совсем небольшое. И если допустить, что десять депутатов уйдут к оппозиции от консервативного большинства, то это уже будет означать, что соглашение не будет ратифицировано".
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