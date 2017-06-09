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"Дневник читателя". Лицеисты XXI века на "Красной площади"

16:4109.06.2017
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В день рождения А.С.Пушкина на книжном фестивале "Красная площадь" впервые вручили национальную литературную премию "Лицей" для молодых авторов. В это выпуске обсуждаем лауреатов премии и подводим итоги масштабного фестиваля.

Также в программе:

"Дневник читателя". Лицеисты XXI века на "Красной площади"
– Книги сильнее непогоды. Как прошел фестиваль "Красная площадь".

Участники:

– Михаил Визель, главный редактор сайта "Год литературы";

– Наталья Кочеткова, литературный критик;

– Светлана Зорина, главный редактор журнала "Книжная индустрия";

– Максим Амелин, поэт, переводчик, лауреат премии "Поэт"-2017;

– Элен Мела, атташе по культуре посольства Франции, доцент русской литературы в Сорбонне;

– Алла Штейнман, издатель;

– Павел Басинский, писатель, литературовед, председатель жюри премии "Лицей";

– Кристина Гептинг, лауреат премии "Лицей".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

6 июня в день рождения А.С. Пушкина в Москве завершился масштабный книжный фестиваль "Красная площадь". Ради солнца русской поэзии над площадью показалось и настоящее солнце – заключительный день фестиваля получился значительно теплее всех предыдущих, и прощаться с книгами не хотелось. Хотя в этом году только ленивый не ругал московскую погоду. Праздник книги прошел испытание снегом, проливными дождями, пронизывающим ветром и аномальными для начала лета температурами. Но скажу вам, как человек, который все четыре фестивальных дня провел на Красной площади в пуховике и зимних сапогах, – нашего читателя ничто не испугает и книги по-прежнему "наше все". В этом уверен и участник фестиваля, главный редактор портала "Год литературы" Михаил Визель.

Красная площадь была открыта для читателей с 10 утра до 11 часов вечера, и людей действительно приходило столько, что к стендам, порой, было просто не подойти. Издатель "Фантом Пресс" Алла Штейнман назвала третий фестиваль "Красная площадь" очень успешным, вопреки ужасной погоде.

"Ясно, что читатели приходили на Красную площадь не просто купить книги. Фестиваль – это еще и очень насыщенная всевозможными мероприятиями, встречами и дискуссиями литературная программа. И вот по качеству программы третий фестиваль "Красная площадь" оказался самым удачным", – считает литературный критик Наталья Кочеткова.

Все дело в том, что книги обживают главную площадь страны. В этом году фестиваль вырос: литературных шатров стало не шесть, а двенадцать, улучшилась навигация, пространство стало лучше организовано. Это чувствуется с первых минут на Красной площади, отметила атташе по культуре посольства Франции госпожа Элен Мела.

Надо отдельно отметить, что фестиваль "Красная площадь" – это не только место встречи с книгой, писателями и поэтами. Не только книжный праздник, но еще и важная рабочая площадка для тех, для кого чтение, книгоиздание, продвижение книги – дело всей жизни. О том, насколько знаковыми могут стать встречи на книжном фестивале "Красная площадь" рассказала главный редактор журнала "Книжная индустрия" Светлана Зорина.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев в последний день фестиваля тоже пришел на "Красную площадь", прошел по так называемой детской улице и встретился с теми писателями, издателями и библиотекарями, которые занимаются развитием и продвижением детской литературы. Премьер-министру показали инновационные книги издательства "Clever" и ряда других, рассказали о нескольких проектах, призванных популяризировать детское чтение, сделать его еще более интересным и доступным. Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина рассказала, что будет создан национальный интернет-портал, посвященный детской литературе, где будут публиковаться сообщения о книжных новинках, рецензии, ссылки на литературные ресурсы и так далее.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило информационным партнером книжного фестиваля "Красная площадь".

***

Для шестерых молодых прозаиков и поэтов "Красная площадь" стала не только ярки книжным фестивалем, но и местом первого большого триумфа. На большой сцене у собора Василия Блаженного назвала имена своих первых лауреатов национальная ежегодная премия "Лицей" для молодых авторов.

В номинации "Поэзия" первое место получил Владимир Косогов, 31 год, Курск. На втором месте – Дана Курская, 31 год, город Железнодорожный, на третьем – Григорий Медведев, 33 года, город Пушкино. Сборник стихотворений "Карманный хлеб".

В номинации "Проза" третье место получил 29-летний москвич Андрей Грачев. Его сборник рассказов "Немного о семье" жюри охарактеризовало так: "Цепкая и очень актуальная психологическая проза о беспощадности любви и семейного счастья.

На втором месте тоже москвичка Евгения Некрасова, ее сборник рассказов "Несчастливая Москва" назвали "великолепным, демонстрирующим филигранную работу со словом, тоном и пугающе хтоническим слогом, а также фантастически житейскую интригу".

Победительницей первого сезона премии "Лицей" в номинации проза стала Кристина Гептинг, 28 лет, из Великого Новгорода с повестью "Плюс жизнь". "Ее главный герой борется за право быть живым и счастливым в условиях, которые любому покажутся худшим кошмаром, – и учится побеждать. Это чрезвычайно современная вещь", – подчеркнул председатель жюри, литературовед и писатель Павел Басинский.

Впервые в истории российских премий все финалисты получили в подарок книги со своими произведениями. Специально к церемонии награждения их выпустил в единственном экземпляре издательский сервис Ridero. 

Но читатели тоже получат книгу финалистов – сборником первых лицеистов ХХI века займется ведущий издатель современной российской прозы Елена Шубина. Ну а пока с текстами финалистов можно познакомиться на сайте премии Pushkinprize.ru и на портале "Год литературы".

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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