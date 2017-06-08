О проектах "ТЭФИ-Регион" и "ТЭФИ – Бессмертный полк", о проблемах современной журналистики, о завтрашнем дне Фонда, а также о том, как изменить жизнь к лучшему, в эфире радио Sputnik рассказывает гендиректор Фонда "Академия Российского телевидения" Этери Левиева.

"Мастера". Этери Левиева: журналистика – это опасная профессия Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": генеральный директор Фонда "Академия российского телевидения", генеральный директор телеканала "Совершенно секретно", журналист Этери Левиева.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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