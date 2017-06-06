"Визави с миром". В.Катасонов об экономике России, о США и Евросоюзе

О концепции перспективного экономического развития России, о возможности увеличения пенсионного возраста в нашей стране, а также о российско-американских отношениях в эфире радио Sputnik рассказывает доктор экономических наук Валентин Катасонов.

"Визави с миром". В.Катасонов об экономике России, о США и Евросоюзе. Часть 1 Your browser does not support HTML5 audio

Кроме того, в программе речь пойдет о визите президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, о книге Освальда Шпенглера "Закат Европы" и насколько она актуальна в наши дни, о перспективах Евросоюза после выхода Великобритании из его состава и сможет ли Германия спасти ЕС. А также о перспективах китайского проекта "Шелковый путь" и интересах России в нем, о теории эволюции, криптовалюте Gold и о столетнем юбилее революции в России.

Гость программы: председатель Русского экономического общества имени Сергея Шарапова, доктор экономических наук, публицист Валентин Катасонов.

Ведущий: Армен Оганесян.

Аудиоверсия второй части программы будет опубликована позднее

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