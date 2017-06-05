"Парафраз". О симулянтах в футболе, о борьбе с детьми, о рогах и копытах

Смотрят ли футболисты в глаза своим детям? Нужно ли защищать родителей от ребенка? Чем можно сблизить депутатов Госдумы? Как подделать носы, рога и копыта? Сколько часов в день хочет работать министр труда?

В Финале Лиги Чемпионов запомнились не только два гола Криштиану Роналду, не только отчаянный взгляд Джанлуиджи Буффона, но и некрасивый поступок Серхио Рамоса, который своей симуляцией вынудил рефери показать игроку "Ювентуса" красную карточку. Как он будет смотреть в глаза своим детям после такого? Как вообще футбол превратился в действие в стиле "кто кого перехитрит и обманет"? Или, быть может, мы зря удивляемся, и симуляция давно стала неотъемлемой частью футбола? Обсудим мнения экспертов и специалистов.

"Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет", – гласит поговорка. Но если детей действительно защищают многие организации и институты, то порой родители оказываются бессильны перед неадекватным поведением детей. Психологи высказывают точку зрения, что пора обратить внимание и на проблему родителей, не справляющихся с детьми-хулиганами. Обсудим, как помочь взрослым, но при этом и про детей не забыть.

Со студенческих лет известно, что лучше всего сплачивают не корпоративные вечеринки или курилка, а совместные поездки на картошку и военные сборы. Именно в казармах на прошедшей неделе побывали депутаты. Именно там у них получилось, забыв о партийных разногласиях, пострелять из новейших образцов российского оружия, отведать каши из полевой кухни и даже построиться не по политическому весу, а по росту. Ведь в бане, в столовой и на военных сборах все равны!

Много ли ума нужно, чтобы спихнуть что-то на неких абстрактных хакеров? Во Франции нашли в себе силы признать, что никакого вмешательства в выборы со стороны кибервзломщиков не было. Но на каждое адекватное решение приходится по десять обвинений из Черногории, Мальты и Изумрудного города, где во всех бедах виноваты не то дуболомы Урфина Джюса, не то "русские хакеры". О проблеме на прошлой неделе высказался президент России Владимир Путин.

Сколько времени нужно работать в 21 веке, и сколько за это можно получать денег? Пока роботы наступают на пятки представителям множества профессий, министр труда России высказывает предположение, что тренд по сокращению рабочего дня продолжится, и уже скоро работать мы будем аж два часа. А может, пять. Может, и шесть. Но получать будем точно больше, чем сейчас. В Петербурге на экономическом форуме глава Минтруда рассказал о трудных рабочих буднях человека в 21 веке.

Ведущие Диана Горшечникова и Алексей Красильников обсудят самые яркие, интересные и вызывающие цитаты прошедшей недели.

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