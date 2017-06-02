Национальная литературная премия "Большая Книга" объявила список финалистов. Неожиданный выбор экспертов, мужское лицо русской литературы и "отсутствие литературных старцев" в новом сезоне обсуждаем в этом выпуске.

Также в программе:

– Как Сашу Соколова приняли за канадского преступника, рассказывает в рубрике "Прямая речь" сооснователь издательства "Ардис" Эллендея Проффер-Тисли.

Участники:

"Дневник читателя". "Большая Книга": Пелевин есть, а Сорокина нет Your browser does not support HTML5 audio

– Дмитрий Бак, президент литературной академии, директор Государственного литературного музея;

– Шамиль Идиатуллин, писатель, финалист премии "Большая книга";

– Павел Басинский, писатель, литературовед;

– Михаил Эдельштейн, литературный критик, историк литературы;

– Эллендея Проффер-Тисли, славист, сооснователь издательства "Ардис".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

29 мая в Москве на традиционном Литературном обеде назвали финалистов двенадцатого сезона Национальной премии "Большая книга". В коротком списке 10 имен. Эксперты выбрали их из 34 писателей-претендентов. Получился очень разнообразный и довольно неожиданный список.

Председатель Совета экспертов премии Михаил Бутов сразу подчеркнул, что "в этом сезоне многие писатели переосмыслили привычные в российской литературе темы и представили их совершенно по-разному. Мы видим становление новой традиции российской большой книги". Особенность нынешнего короткого списка, по словам Бутова, еще и в том, что в нем "нет литературных старцев, которые год от года претендуют на получение премии".

Это впрочем, не совсем так – финалист-завсегдатай Виктор Пелевин с романом "Лампа Мафусаила, или крайняя битва чекистов с масонами" в списке присутствует, а вот его вечный противник Владимир Сорокин с нашумевшим романом "Манарага" в короткий список не попал. Роман Пелевина отметили "За адекватное отображение неадекватного мира". И к романам Сорокина, надо сказать, эта формулировка тоже более чем подходит.

Впрочем, прежде чем обсуждать, познакомлю вас с полным списком. На "Большую книгу" в этом году претендуют Лев Данилкин с биографией Ленина – "Ленин. Пантократор солнечных пылинок", Сергей Шаргунов с биографией Валентина Катаева – "Катаев: Погоня за вечной весной", Алексей Слаповский с книгой "Неизвестность" – ее отметили "за неожиданное драматургическое решение семейной хроники", неслучайно в подзаголовке "Неизвестности" значится "Роман века 1917-2017". Также в финале актуальный роман Андрея Рубанова "Патриот" о сегодняшнем дне, книга Михаила Гиголашвили об Иване Грозном "Тайный год", выбранная "за раскрытие природы власти и ее психологической подоплёки". "Соколиный рубеж" Сергея Самсонова отметили "за масштабное изображение Великой Отечественной войны", а беллетризованную биографию Нестора Махно в романе Игоря Малышева "Номах" поощрили за честное описание войны гражданской. Эксперты включили в короткий список роман Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него" "за продолжение традиций Гоголя и Хармса" и книгу "Город Брежнев" Шамиля Идиатуллина "за непровинциальное изображение провинции".

В комментарии "Дневнику читателя" Шамиль Идиатуллин признался, что очень рад, что его роман о родном городе так высоко оценили эксперты. Сам он собирается непременно прочесть книги других финалистов, как только они появятся в открытом доступе.

Теперь с коротким списком "Большой книги" начнут работать члены литературной академии. И я попросила председателя академии, директора государственного литературного музея Дмитрия Бака прокомментировать список финалистов. Я не могла не обратить внимание, что в этом году короткий список состоит исключительно из писателей-мужчин – в нем совсем нет женщин. Почему так получилось, мы обсудили с литературоведом, писателем и критиком Павлом Басинским.

Лауреатов премии "Большая книга" традиционно объявят в конце ноября. Так что летом и осенью академикам предстоит интересное чтение, впрочем, как и нам с вами. Все тексты финалистов будут выложены на сайте "Большой книги" и у всех желающих будет возможность прочесть романы, которые их интересуют. Скажем, историк литературы, критик Михаил Эдельштейн начнет с романа Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него".

"Большая книга" – крупнейшая российская национальная премия и вторая после нобелевки мировая литературная награда по размеру призового фонда. Победитель получит три миллиона рублей, обладатель второй премии – 1,5 миллиона, и третьей – один миллион.

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