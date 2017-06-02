США
2.062 июня20:54МСК
USD56.69+0.15
EUR63.61+0.08
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Программы

"Дневник читателя". "Большая Книга": Пелевин есть, а Сорокина нет

20:0902.06.2017
0240
Национальная литературная премия "Большая Книга" объявила список финалистов. Неожиданный выбор экспертов, мужское лицо русской литературы и "отсутствие литературных старцев" в новом сезоне обсуждаем в этом выпуске.

Также в программе:

– Как Сашу Соколова приняли за канадского преступника, рассказывает в рубрике "Прямая речь" сооснователь издательства "Ардис" Эллендея Проффер-Тисли.

Участники:

"Дневник читателя". "Большая Книга": Пелевин есть, а Сорокина нет
– Дмитрий Бак, президент литературной академии, директор Государственного литературного музея;

– Шамиль Идиатуллин, писатель, финалист премии "Большая книга";

– Павел Басинский, писатель, литературовед;

– Михаил Эдельштейн, литературный критик, историк литературы;

–  Эллендея Проффер-Тисли, славист, сооснователь издательства "Ардис".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

__________________________________________________________________________

ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

29 мая в Москве на традиционном Литературном обеде назвали финалистов двенадцатого сезона Национальной премии "Большая книга". В коротком списке 10 имен. Эксперты выбрали их из 34 писателей-претендентов. Получился очень разнообразный и довольно неожиданный список.

Председатель Совета экспертов премии Михаил Бутов сразу подчеркнул, что "в этом сезоне многие писатели переосмыслили привычные в российской литературе темы и представили их совершенно по-разному. Мы видим становление новой традиции российской большой книги". Особенность нынешнего короткого списка, по словам Бутова, еще и в том, что в нем "нет литературных старцев, которые год от года претендуют на получение премии".

Это впрочем, не совсем так – финалист-завсегдатай Виктор Пелевин с романом "Лампа Мафусаила, или крайняя битва чекистов с масонами" в списке присутствует, а вот его вечный противник Владимир Сорокин с нашумевшим романом "Манарага" в короткий список не попал. Роман Пелевина отметили  "За адекватное отображение неадекватного мира". И к романам Сорокина, надо сказать, эта формулировка тоже более чем подходит.

Впрочем, прежде чем обсуждать, познакомлю вас с полным списком. На "Большую книгу" в этом году претендуют Лев Данилкин с биографией Ленина – "Ленин. Пантократор солнечных пылинок", Сергей Шаргунов с биографией Валентина Катаева – "Катаев: Погоня за вечной весной", Алексей Слаповский с книгой "Неизвестность" – ее отметили "за неожиданное драматургическое решение семейной хроники", неслучайно в подзаголовке "Неизвестности" значится "Роман века 1917-2017". Также в финале актуальный роман Андрея Рубанова "Патриот" о сегодняшнем дне, книга Михаила Гиголашвили об Иване Грозном "Тайный год", выбранная "за раскрытие природы власти и ее психологической подоплёки". "Соколиный рубеж" Сергея Самсонова отметили "за масштабное изображение Великой Отечественной войны", а беллетризованную биографию Нестора Махно в романе Игоря Малышева "Номах" поощрили за честное описание войны гражданской. Эксперты включили в короткий список роман Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него" "за продолжение традиций Гоголя и Хармса" и книгу "Город Брежнев"  Шамиля Идиатуллина "за непровинциальное изображение провинции".

В комментарии "Дневнику читателя" Шамиль Идиатуллин признался, что очень рад, что его роман о родном городе так высоко оценили эксперты. Сам он собирается непременно прочесть книги других финалистов, как только они появятся в открытом доступе.

Теперь с коротким списком "Большой книги" начнут работать члены литературной академии. И я попросила председателя академии, директора государственного литературного музея Дмитрия Бака прокомментировать список финалистов. Я не могла не обратить внимание, что в этом году короткий список состоит исключительно из писателей-мужчин – в нем совсем нет женщин. Почему так получилось, мы обсудили с литературоведом, писателем и критиком Павлом Басинским.

Лауреатов премии "Большая книга" традиционно объявят в конце ноября. Так что летом и осенью академикам предстоит интересное чтение, впрочем, как и нам с вами. Все тексты финалистов будут выложены на сайте "Большой книги" и у всех желающих будет возможность прочесть романы, которые их интересуют. Скажем, историк литературы, критик Михаил Эдельштейн начнет с романа Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него".

"Большая книга" – крупнейшая российская национальная премия и вторая после нобелевки мировая литературная награда по размеру призового фонда. Победитель получит три миллиона рублей, обладатель второй премии – 1,5 миллиона, и  третьей – один миллион.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
+
Программы
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена