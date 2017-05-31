О II Международном джазовом конкурсе молодых исполнителей "Big Sky-2017", о блистательном жюри, а также о том, как победа в конкурсе помогает молодым музыкантам, в эфире Sputnik рассказывает автор идеи, председатель жюри, композитор Алексей Колосов.

"Мастера". Алексей Колосов: джаз – это возможность выражать себя Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": джазовый композитор и музыкант, организатор конкурсов джазовых исполнителей Алексей Колосов.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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