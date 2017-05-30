Что показывает Россия на самой известной выставке современного искусства.

Павильон России на Венецианской биеннале в этом году представил проект Theatrum Orbis, посвященный проблемам современного мира. Над ним работали художники разных поколений: Гриша Брускин, работы которого находятся в ведущих мировых музеях, а также молодые авторы Саша Пирогова и Recycle Group (Андрей Блохин и Георгий Кузнецов).

Журналист Анна Кочарова рассказала в эфире радио Sputnik о том, что увидела собственными глазами, и вместе с писателем Виктором Ерофеевым обсудила, какие вызовы стоят перед молодыми художниками.

"Домино". Художники об угрозах современного мира Your browser does not support HTML5 audio

– Анна Кочарова, культурный обозреватель;

– Виктор Ерофеев, писатель.

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