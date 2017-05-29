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"Дневник читателя". "Жажда" Несбё и 5 причин идти на "Красную площадь"

18:0829.05.2017
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Кого ждет "Красная площадь"? Пять главных причин попасть в столицу на летний книжный фестиваль. Одиннадцатое дело Харри Холе уже можно раскрыть на русском языке – вышел новый детектив Ю Несбё "Жажда".

Также в программе:

"Дневник читателя". "Жажда" Несбё и 5 причин идти на "Красную площадь"
– Питер, чтение, книги. Как проходил 12-ый международный книжный салон в Санкт-Петербурге.

Участники: 

– Евгений Водолазкин, писатель;

– Татьяна Смирнова, сотрудник издательства "Синдбад";

– Марина Абрамова, координатор мероприятий книжного фестиваля "Красная площадь".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

3 июня в Москве на Красной площади в третий раз развернутся книжные шатры. Нам обещают 500 событий на 12 площадках, 400 издательств со всей России – от Якутии до Крыма, 50 часов работы фестиваля. С 3 по 6 июня в литературном календаре начинается время "Красной площади". 

Уже при первом взгляде на программу глаза разбегаются – хочется оказаться на всех площадках одновременно. На одной только главной сцене у храма Василия Блаженного запланировано 30 ярких выступлений звезд литературы, театра и кино. Среди них большой концерт Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета, вечер памяти Евгения Евтушенко, который олицетворял целую эпоху. Еще год назад он сам прилетал на фестиваль и собрал целую площадь поклонников. В этом году стихи Евтушенко будут читать со сцены актеры Дмитрий Певцов, Александр Збруев, Иван Агапов, Дарья Михайлова и другие.

За четыре дня на главной сцене выступят звезды Большого театра, театра "Современник", "Геликон-оперы". Ведущие артисты МХТ имени А.П. Чехова  Ирина Мирошниченко, Авангард Леонтьев, Николай Чиндяйкин, Игорь Золотовицкий, Евгения Добровольская, Игорь Верник и Александр Семчев в день рождения А.С. Пушкина будут читать его стихи для всех желающих. Тогда же лучшим молодым писателям и поэтам страны вручат литературную премию "Лицей". Из 2075 работ, поступивших на конкурс, в финал прошли 10 прозаических и 10 поэтических произведений. Победителей назовут прямо на "Красной площади". Ну а завершится фестиваль концертом "Пушкин-гала" – в исполнении солистов "Геликон-оперы" прозвучат арии из опер "Евгений Онегин", "Пиковая дама", "Золотой петушок", "Борис Годунов", "Руслан и Людмила" и так далее. 

И все это лишь небольшая часть открытых мероприятий одной фестивальной площадки. А всего площадок в этом году будет 12. И вход свободный. То есть идти на фестиваль надо обязательно. Как сориентироваться в программе и не пропустить самое интересное, рассказала координатор мероприятий на площадках Марина Абрамова.

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Позволю себе побыть влюбленным фанатом-читателем и расскажу о моем личном главном книжном событии этой весны. Одиннадцатое дело Харри Холе. На русском языке вышел новый роман Ю Несбё "Жажда". 

Если вы вдруг не знаете, кто такой Харри Холе и почему романы норвежского детективщика Несбё надо читать по порядку от начала до конца, то я вам, во-первых, немножко завидую, а, во-вторых, сейчас все расскажу. 

Композитор и вокалист рок-группы Di Derre Ю Несбё превратился из музыканта в главного детективщика Норвегии и всея Скандинавии не просто так. Во-первых, он придумал идеального героя. Харри Холе около сорока. Он высокий, худощавый, брутальный и харизматичный. Его мозг просчитывает сотни комбинаций, усталые голубые глаза подмечают мельчайшие детали. Харри немногословен, но когда говорит, производит впечатление. Вот как описывает Холе одна из героинь романа "Полиция": "Всего несколькими словами, произнесенными спокойным хриплым голосом, он мог выразить больше эмоций, информации, удивления, глупости и разумности, чем все встреченные ею болтуны выражали в течение обеда из семи блюд. И потом, этот взгляд. Спокойный, почти стеснительный взгляд обладал способностью держать человека в напряжении, вынуждал его быть". Читателей Холе влюбляет в себя мгновенно: его мрачное прошлое добавляет загадочности и не дает покоя, пагубное пристрастие к алкоголю вызывает желание спасать, а нежное чувство к темноволосой Ракели примиряет с паршивым характером. 

Но идеальный герой – это еще не все. Достоинство номер два – декорации. Несбё знает о криминальном мире Осло если не все, то многое, и не стесняется об этом писать. Каналы сбыта оружия, коррупция в правительстве, сети наркоторговли… Каждое новое дело Харри Холе – это еще и полноценное журналистское расследование с погружением в мрачный мир криминальной Скандинавии, где за внешним благополучием скрывается разложение.

Третья важнейшая составляющая – сюжет. Тут я могу сказать только одно: Несбё – чертов гений. И злодеем, и жертвой может стать абсолютно любой герой, независимо от того, насколько тот близок читателю. Автор раз за разом заставляет нас переживать шок, катарсис и успокоение от возмездия и никогда не оставляет в покое. Несбё ведет читателя такими головокружительными маршрутами, так умело развешивает то тут, то там ключи к разгадке, подлинные и ложные, так фантастически манипулирует читательским вниманием, что дух захватывает. Оторваться от книг Ю Несбё невозможно. С каждой новой книгой про Харри Холе он умудрялся писать все лучше и уже к "Снеговику" добрался до сумасшедших высот. Будьте готовы проехать свою остановку, забыть о важных встречах, вообще не пойти на работу и погрузиться в книгу с головой, как никогда. Словом, чертов гений – этим все сказано. 

Поэтому когда после десятого романа "Полиция" Ю Несбё попрощался с Харри Холе и переключился на книги вне серии, авторы детективов с облегчением выдохнули, а читатели горестно вздохнули. Но, к счастью, не только нам так не хватало старшего инспектора криминальной полиции Осло. Сам писатель тоже отчаянно скучал. "Я всегда мысленно возвращаюсь к Харри, он – моя родственная душа. Но эта душа – мрачная, а потому будет, как всегда, тревожно и жутко, эмоционально тяжело. Но Харри и его история стоят бессонных ночей", – написал Ю Несбё у себя в Фейсбуке, анонсируя "Жажду".

Одиннадцатое дело Харри Холе, "Жажда" начинается с серии убийств – в Осло жестоко убиты молодые, красивые девушки. Каждой из них было назначено свидание через популярную социальную сеть, и каждая стала жертвой вампириста. Полиция Осло призывает на помощь специалиста по серийным убийствам Харри Холе. И хотя Харри отошел от дел и вполне счастлив в новом амплуа верного мужа и преподавателя полицейской академии, где-то внутри бывшему старшему инспектору криминальной полиции не дает покоя призрак непойманного маньяка Валентина Йертсена. И этот призрак так настойчиво стучится в настоящее, что Харри вступает в игру и расставляет ловушку на обезьян.

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