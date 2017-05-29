"КомпАс". Эксперт: Россия и рубль избавляются от нефтяной зависимости

Нет худа без добра: экономика и валюта России "слезают" с нефтяной "иглы". Об этом в эфире радио Sputnik рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его мнению, этому способствовало резкое падение цен на "черное золото".

25 мая ОПЕК продлила соглашение по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев, до марта 2018 года. "Потолок" тот же: на 1,2 млн баррелей в сутки меньше уровня октября 2016 года, квоты стран сохраняются. Цель договора – стабилизировать цены на сырье на уровне 55-60 долларов за баррель. Россия присоединилась к соглашению по заморозке добычи. Нынешние цены на нефть достаточно комфортны для России, заявил глава Минэнерго Александр Новак. Такой уровень – 50-60 и плюс 60 долларов за баррель – позволяет учитывать интересы и российского бюджета, и компаний, добавил министр. Тем не менее, котировки "черного золота" отреагировали на решение организации стран-экспортеров топлива падением на 5-7%.

В 2014 году, когда обрушились мировые цены на нефть, рухнул и рубль, зависевший тогда напрямую от стоимости продаваемого страной сырья. Однако сейчас ситуация уже совсем другая и скачки цен на углеводороды российской валюте уже не так страшны, отметил в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин:

"Сейчас сильно все поменялось. Если раньше практически корреляция (статистическая взаимосвязь – ред.) была процентов на 90 – куда шла нефть, туда и рубль – то сейчас, если брать последние два года, российская экономика не растет, но и не падает. То есть наступила некая стабилизация. Иностранные игроки видят, что кредитная ставка внутри страны 9,25% в рублях. Они продают доллары, покупают рублевые бумаги, зарабатывают на доходности от них. Потом вырученные деньги меняют на доллары и получают доход в долларах почти по 7-8%. Такое на Западе сейчас провернуть просто невозможно, если только в казино ни играть, но это более рискованно. Собственно, такие операции – когда приходят с валютой и играют на процентных ставках – и поддерживают рубль. Да, есть зависимость от нефти, но она значительно меньше, чем раньше была. Поэтому рубль сейчас так устойчив. При таком сценарии мы можем увидеть и 50-55 рублей за доллар".

© радио Sputnik Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Поведение рубля напрямую отражает изменения в структуре самой российской экономики, продолжил эксперт. Если рубль стал устойчив к колебаниям нефтяных цен, значит, и сама страна стала менее зависима от экспорта углеводородов, подчеркнул Сергей Пикин:

"Если говорить о доле нефтегазовых доходов в бюджете, то факт налицо. Раньше она была порядка 50%, потом стала 45%, сейчас уже меньше 40%. Просто так ситуация сложилась. Ведь экспорт высокотехнологических товаров в России не вырос резко. Просто цена нефти упала. Если бы "черное золото" стоило 100 долларов за бочку, то в структуре бюджета доля нефтегазовых доходов снова бы выросла. Кто-то скажет, что "не было бы счастья, да несчастье помогло". Не знаю, насколько это счастье, но статистика такова, что мы сейчас значительно меньше зависим от нефти".

ОПЕК не потеряла инструментов влияния на мировые нефтяные цены, однако не все они сосредоточены в руках организации и ее партнеров. Кроме того, по мнению Сергея Пикина, страны-экспортеры сейчас заняли выжидательную позицию и не форсируют ситуацию.

"ОПЕК не делает сейчас резких движений. Картель зафиксировал определенный объем снижения добычи и, по сути, они сейчас в некоем эксперименте находятся и будут находиться еще долгое время. Пройдет полгода, соберутся, посмотрят еще раз на ситуацию вокруг нефтяного рынка. Будут смотреть на потребителей, что у них будет с запасами, у производителей с добычей, кто как будет хеджироваться (стараться уменьшить вероятные потери – ред.). За Китаем сейчас очень интересно наблюдать. По его экономике есть разные прогнозы, при том что КНР – самый главный "драйвер" с точки зрения роста спроса на нефть. Это основные факторы, которые сейчас учитывает ОПЕК, принимая то или иное решение", – сказал эксперт.

"КомпАс". Эксперт: Россия и рубль избавляются от нефтяной зависимости Your browser does not support HTML5 audio

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