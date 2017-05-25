В чем секрет создания хита? На что повлияла любовь к музыке "Битлз"? Почему на старых медалях не проживешь? Об этом – в выпуске программы, посвященном юбилею известного композитора Владимира Матецкого.

Гость программы "Мастера": композитор, продюсер Владимир Матецкий.

"Мастера". Владимир Матецкий: мне интересно все новое Your browser does not support HTML5 audio

: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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