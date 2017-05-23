"Визави с миром". Михаил Хазин о санкциях и курсе валют

О форуме в Китае "Один пояс – один путь", об истинных причинах "недовольства" США Северной Кореей, о последствиях Brexit для Евросоюза, о выборах во Франции, об антироссийских санкциях в эфире радио Sputnik рассказывает аналитик Михаил Хазин.

Речь в программе также пойдет об отношении Израиля к ситуации в Сирии, о проблеме беженцев в Европе, об экономической ситуации в России и о курсе валют на ближайшее время.

"Визави с миром". Михаил Хазин о санкциях и курсе валют Your browser does not support HTML5 audio

программы: президент Фонда экономических исследований Михаил Хазин.

Ведущий: Армен Оганесян.

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