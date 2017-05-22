США
22.0522 мая18:50МСК
USD56.50-0.66
EUR63.17-0.48
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Программы

"Дневник читателя". "В Питере жить" и в Питере читать

18:4722.05.2017
0110
Сборник "В Питере жить" и другие важные события ХII международного книжного салона в Санкт-Петербурге обсуждаем с издателем Еленой Шубиной.

Также в программе:

– Исторические "Дебри" Алексея Иванова. Читаем нон-фикшн параллельно с романом "Тобол".

"Дневник читателя". "В Питере жить" и в Питере читать
– На русском языке выходит третья книга неаполитанского квартета Элены Ферранте "Те, кто уходит и те, кто остается", а весь цикл романов загадочной итальянки скоро станет киносериалом.

Участники: 

– Елена Шубина, издатель, глава "Редакции Елены Шубиной";

– Алексей  Портнов, редактор книг Алексея Иванова.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

__________________________________________________________________

ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

С 25 по 28 мая в Михайловском манеже пройдет XII Санкт-Петербургский международный книжный салон. Это огромный книжный форум – около 250 издательств, море книг и множество встреч с самыми яркими писателями. 

В этом году среди гостей салона – Алексей Иванов, Эдвард Радзинский, Евгений Водолазкин, Денис Драгунский, Герман Садулаев, Александра Маринина, Ник Перумов, Елена Чижова, Григорий Остер и другие. 

Главным гостем питерского салона для многих станет уральский прозаик, мастер современной прозы Алексей Иванов. Автор романов  "Сердце Пармы", "Золото бунта", "Ненастье", "Географ глобус пропил" и так далее. Алексей Иванов довольно долго не был в Петербурге, и его очень ждут. Он представит одну из главных книг прошлого года – роман "Тобол. Много званых" о покорении Сибири времен Петра I, расскажет, когда ждать вторую часть "Тобол. Мало избранных". А еще Алексей Иванов представит документальную книгу "Дебри" о том же периоде, исторические новеллы о том, "как со времен Ермака до времен Петра I создавалась русская Сибирь". Эту книгу стоит читать параллельно с романом "Тобол", рассказал "Дневнику читателя" редактор Алексей Портнов.

Ну а главной книгой питерского салона и главным подарком всем влюбленным в Санкт-Петербург и хорошую литературу станет потрясающий сборник "В Питере жить!". Это своеобразное продолжение книги "Москва: место встречи". По просьбе "Редакции Елены Шубиной" лучшие современные авторы, авторы-петербуржцы написали о том, как в Питере жить. И о том, что получилось, в программе рассказывает человек, без которого этой книги не было бы – издатель Елена Шубина.

"В Питере жить" – это, конечно, must have Санкт-Петербургcкого салона. Питерские маршруты и маршрутки, дворы-колодцы и дворцы Растрелли, Васильевский остров, Московский проспект, Черная речка и "желтый пар петербургской зимы". Лучшие рассказчики – от Евгения Водолазкина и Андрея Аствацатурова до Андрея Битова и Татьяны Москвиной. Книга-путешествие, книга-настроение, книга-любовь. Очень советую взять с собой на дачу, на речку, куда угодно оба сборника – "Москва: место встречи" и "В Питере жить", чтобы насладиться сполна литературным путешествием из Петербурга в Москву.

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

А теперь новости для тех, кто уже болен "лихорадкой Ферранте" и для тех, кто еще не успел этот сладостный книжный вирус подцепить. В издательстве "Синдбад" выходит третья книга неаполитанского цикла загадочной итальянской писательницы Элены Ферранте. История двух подруг из бедного неаполитанского квартала – Лилы и Элены  набирает обороты. Третья часть  – "Те, кто уходит и те, кто остается" пока самая сильная из трех. Концовка просто бьет под дых. Ферранте рассказывает нам роман длиною в жизнь: от детства двух подруг до старости. Две способные девочки, две гениальные подруги –  дочь сапожника и дочь мелкого служащего растут в 50-е годы в рабочем квартале Неаполя, где сложно учиться, почти нечего надеть и предел мечтаний любой девушки – выйти замуж за лавочника. Лила и Элена дружат с первого класса, испытывая друг к другу и любовь, и ненависть, и зависть, и нежность… Вместе живут, взрослеют, старятся. К концу третьей книги в их жизни уже есть любовь, дети, ревность, мафия, бизнес, эксплуатация, политика, терроризм, литературная карьера… Даже начало компьютерной эры уже касается жизни двух героинь. Но главное в романе – это они сами и их мучительная дружба. Та особая связь, которая делает людей родными и в то же время заставляет ненавидеть другого именно потому, что он так хорошо тебя знает или потому, что вопреки вашей близости и схожим жизненным обстоятельствам, все равно оказывается на шаг впереди. 

В третьей части вас просто поразит прежде рассудительная Элена и удивит когда-то склонная к эффектным жестам горячая Лила. Мастерство Элены Ферранте таково, что как только вы начинаете читать, все остальное: работа, домашние дела, звонки и встречи становится досадной помехой. Причем книги Ферранте с одинаковым упоением читают и женщины, и мужчины.

На это и сделали ставку телевизионщики. Так что новость номер два – в Неаполе начинаются съемки 32-серийного фильма о двух гениальных подругах. Итальянский режиссер Саверио Костанзо начинает работу над первым сезоном из 8 серий по событиям первой книги "Моя гениальная подруга". Неуловимый автор, скрывающийся под псевдонимом Элена Ферранте, которого в 2016 году внесли в список "100 самых влиятельных людей мира" по версии The Times, принимает участие в разработке сценария по электронной почте. 

В интервью The New York Times Саверио Костанзо отметил, что его совершенно не смущает анонимность автора. Своей главной задачей он считает "воссоздать переданные в книгах чувства средствами кинематографа".

Премьера сериала намечена на осень 2018 года. И, хотя режиссер планирует снимать на итальянском, фильм будет доступен на английском языке. А значит, "Неаполитанский квартет" можно вскоре ждать и на русском.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
+
Программы
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена