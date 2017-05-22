Сборник "В Питере жить" и другие важные события ХII международного книжного салона в Санкт-Петербурге обсуждаем с издателем Еленой Шубиной.

Также в программе:

– Исторические "Дебри" Алексея Иванова. Читаем нон-фикшн параллельно с романом "Тобол".

"Дневник читателя". "В Питере жить" и в Питере читать Your browser does not support HTML5 audio

– На русском языке выходит третья книга неаполитанского квартета Элены Ферранте "Те, кто уходит и те, кто остается", а весь цикл романов загадочной итальянки скоро станет киносериалом.

Участники:

– Елена Шубина, издатель, глава "Редакции Елены Шубиной";

– Алексей Портнов, редактор книг Алексея Иванова.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

С 25 по 28 мая в Михайловском манеже пройдет XII Санкт-Петербургский международный книжный салон. Это огромный книжный форум – около 250 издательств, море книг и множество встреч с самыми яркими писателями.

В этом году среди гостей салона – Алексей Иванов, Эдвард Радзинский, Евгений Водолазкин, Денис Драгунский, Герман Садулаев, Александра Маринина, Ник Перумов, Елена Чижова, Григорий Остер и другие.

Главным гостем питерского салона для многих станет уральский прозаик, мастер современной прозы Алексей Иванов. Автор романов "Сердце Пармы", "Золото бунта", "Ненастье", "Географ глобус пропил" и так далее. Алексей Иванов довольно долго не был в Петербурге, и его очень ждут. Он представит одну из главных книг прошлого года – роман "Тобол. Много званых" о покорении Сибири времен Петра I, расскажет, когда ждать вторую часть "Тобол. Мало избранных". А еще Алексей Иванов представит документальную книгу "Дебри" о том же периоде, исторические новеллы о том, "как со времен Ермака до времен Петра I создавалась русская Сибирь". Эту книгу стоит читать параллельно с романом "Тобол", рассказал "Дневнику читателя" редактор Алексей Портнов.

Ну а главной книгой питерского салона и главным подарком всем влюбленным в Санкт-Петербург и хорошую литературу станет потрясающий сборник "В Питере жить!". Это своеобразное продолжение книги "Москва: место встречи". По просьбе "Редакции Елены Шубиной" лучшие современные авторы, авторы-петербуржцы написали о том, как в Питере жить. И о том, что получилось, в программе рассказывает человек, без которого этой книги не было бы – издатель Елена Шубина.

"В Питере жить" – это, конечно, must have Санкт-Петербургcкого салона. Питерские маршруты и маршрутки, дворы-колодцы и дворцы Растрелли, Васильевский остров, Московский проспект, Черная речка и "желтый пар петербургской зимы". Лучшие рассказчики – от Евгения Водолазкина и Андрея Аствацатурова до Андрея Битова и Татьяны Москвиной. Книга-путешествие, книга-настроение, книга-любовь. Очень советую взять с собой на дачу, на речку, куда угодно оба сборника – "Москва: место встречи" и "В Питере жить", чтобы насладиться сполна литературным путешествием из Петербурга в Москву.

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

А теперь новости для тех, кто уже болен "лихорадкой Ферранте" и для тех, кто еще не успел этот сладостный книжный вирус подцепить. В издательстве "Синдбад" выходит третья книга неаполитанского цикла загадочной итальянской писательницы Элены Ферранте. История двух подруг из бедного неаполитанского квартала – Лилы и Элены набирает обороты. Третья часть – "Те, кто уходит и те, кто остается" пока самая сильная из трех. Концовка просто бьет под дых. Ферранте рассказывает нам роман длиною в жизнь: от детства двух подруг до старости. Две способные девочки, две гениальные подруги – дочь сапожника и дочь мелкого служащего растут в 50-е годы в рабочем квартале Неаполя, где сложно учиться, почти нечего надеть и предел мечтаний любой девушки – выйти замуж за лавочника. Лила и Элена дружат с первого класса, испытывая друг к другу и любовь, и ненависть, и зависть, и нежность… Вместе живут, взрослеют, старятся. К концу третьей книги в их жизни уже есть любовь, дети, ревность, мафия, бизнес, эксплуатация, политика, терроризм, литературная карьера… Даже начало компьютерной эры уже касается жизни двух героинь. Но главное в романе – это они сами и их мучительная дружба. Та особая связь, которая делает людей родными и в то же время заставляет ненавидеть другого именно потому, что он так хорошо тебя знает или потому, что вопреки вашей близости и схожим жизненным обстоятельствам, все равно оказывается на шаг впереди.

В третьей части вас просто поразит прежде рассудительная Элена и удивит когда-то склонная к эффектным жестам горячая Лила. Мастерство Элены Ферранте таково, что как только вы начинаете читать, все остальное: работа, домашние дела, звонки и встречи становится досадной помехой. Причем книги Ферранте с одинаковым упоением читают и женщины, и мужчины.

На это и сделали ставку телевизионщики. Так что новость номер два – в Неаполе начинаются съемки 32-серийного фильма о двух гениальных подругах. Итальянский режиссер Саверио Костанзо начинает работу над первым сезоном из 8 серий по событиям первой книги "Моя гениальная подруга". Неуловимый автор, скрывающийся под псевдонимом Элена Ферранте, которого в 2016 году внесли в список "100 самых влиятельных людей мира" по версии The Times, принимает участие в разработке сценария по электронной почте.

В интервью The New York Times Саверио Костанзо отметил, что его совершенно не смущает анонимность автора. Своей главной задачей он считает "воссоздать переданные в книгах чувства средствами кинематографа".

Премьера сериала намечена на осень 2018 года. И, хотя режиссер планирует снимать на итальянском, фильм будет доступен на английском языке. А значит, "Неаполитанский квартет" можно вскоре ждать и на русском.

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