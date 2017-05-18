Олейник и Эскин: Украина все дальше и от Европы и от России

В эфире радио Sputnik израильский публицист Авигдор Эскин и украинский политик Владимир Олейник обсудили смысл новых санкций Киева против компаний и физических лиц из РФ, государств ЕС и других стран.

Эта передача началась не с накаленных дебатов, а с поздравлений Авигдору Эскину в связи с его уже третьим включением в санкционный список президента Украины Петра Порошенко. Имя израильского публициста и общественного деятеля фигурирует в расширенном санкционном списке Киева, приведенном в приложении к указу президента Петра Порошенко.

Расширенная версия списка включает в себя ряд физических и юридических лиц из РФ, государств ЕС и других стран. В частности, Украина ввела санкции в отношении некоторых российских СМИ, запретила доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", к "Яндексу" и Mail.ru. Гость из Израиля сказал, что видит в своем включении в список награду и знак признания эффективности его антифашистской деятельности.

К поздравлениям присоединился украинский политик, находящийся в изгнании со времен "евромайдана", глава "Комитета спасения Украины" Владимир Олейник. Участники передачи разошлись во взглядах на некоторые аспекты ситуации на Украине, но пришли к единой мысли, что любой человек доброй воли должен поднять голос протеста против насаждения в этой стране нацистской идеологии Бандеры и Шухевича на государственном уровне.

Сильно и искренне прозвучали слова Олейника о том, что он не снимает вину и с себя за провал политики Януковича. Мнения гостей разошлись по вопросу участия США в событиях на Украине. Эскин считает, что лидеры "евромайдана" "оседлали" протестную волну на Украине, повернув ее в сторону бандеровского национализма, а также сами активно добивались помощи США и Запада. Владимир Олейник настаивал на том, что существовал американский план "цветной революции" на Украине, изначально назначенный на 2015 год.

Израильский публицист объяснил новое решение об отмене виз для граждан Украины в Евросоюзе стремлением привлечь дешевую рабочую силу из края, который ближе им по культуре, чем страны Азии и Африки. Украинцев, по его мнению, просто хотят использовать как дешевую рабочую силу, что никак нельзя считать политическим достижением.

Владимир Олейник подчеркнул, что на Западе заметна усталость от украинской темы. Непрекращающаяся коррупция и экономическая неэффективность ведут к потере интереса к этой стране. Однако надежда теплится: празднование 9 Мая во многих городах Украины доказывает, что созидательные силы неистребимы.

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