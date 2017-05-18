О том, почему поменяла Санкт-Петербург на Большой театр, о дружбе с Роланом Пети, о сокровищах музея театра, а также о своем знакомстве с Японией в эфире Sputnik рассказывает гость программы – начальник пресс-службы Большого театра Катерина Новикова.

"Мастера". Катерина Новикова: Большой театр "пронзил мое сердце" Your browser does not support HTML5 audio

заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.