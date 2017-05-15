"КомпАс": Эксперт: новый лидер Южной Кореи может наладить контакт с КНДР

Южная Корея и КНДР друзьями не станут. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал директор Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН, профессор МГИМО Георгий Толорая. Но диалог и "холодный мир" без конфликта вполне возможны.

12 мая президент России Владимир Путин и новый лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели телефонный разговор. Главы государств обсудили напряженную ситуацию на Корейском полуострове и выразили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества. 9 мая в Южной Корее прошли выборы нового президента, им стал левый либерал Мун Чжэ Ин. Он победил с большим отрывом, набрав 41% голосов избирателей. В своей инаугурационной речи лидер заявил, что готов посетить Вашингтон, Пекин и даже Пхеньян, чтобы добиться мира на полуострове. Также Мун Чжэ Ин сообщил о намерении пересмотреть вопрос размещения в его стране американской системы ПРО THAAD.

Новый президент Южной Кореи может вернуться к политике "оттепели" в отношениях с Пхеньяном, отметил в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik директор Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН, профессор МГИМО Георгий Толорая. Крепкого мира не получится, зато и без войны обойдется.

© Радио Sputnik Директор Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН, профессор МГИМО Георгий Толорая.

"Дружба между Северной и Южной Кореей вряд ли возможна, во всяком случае, в обозримом будущем. Может быть, между ними наступит "холодный мир". Но реальные противоречия между Севером и Югом настолько велики, и их интересы настолько несовместимы, что в лучшем случае может идти речь лишь о мирном сосуществовании без сползания к войне. И это уже будет большим прогрессом. В начале XXI века предшественники Мун Чжэ Ина проводили политику "солнечного тепла". Были соглашения о восстановлении дорог, налаживании транспортного сообщения, совместном использовании зоны Желтого моря. Потом это "солнечное тепло" сменилось "заморозками". И сейчас, после 10 лет консервативной политики, есть надежда, что Мун Чжэ Ин продолжит "теплую" линию, но времена изменились. Есть вероятность, что он предложит пойти на контакты, а между сторонами возможно проведение двустороннего саммита".

Вашингтон еще не сформировал свою стратегию по КНДР, подчеркнул Георгий Толорая. По его мнению, недавние агрессивные действия США – направление военных кораблей к берегам Корейского полуострова для устрашения Пхеньяна – это не ответ на провокации Северной Кореи, а импульсивная реакция Дональда Трампа.

"Я воспринимал события апреля с некоторым изумлением. Потому что никакого острого кризиса не возникло. Северная Корея уже 20 лет делает атомную бомбу, постоянно ее совершенствует, и ничего качественно не изменилось. Тем более что северные корейцы вели себя с появлением администрации Трампа очень тихо. Запускали ракеты небольшого радиуса действия, и это совершенно рутинные вещи. И вдруг сразу выяснилось, что страшнее кошки – страшнее Северной Кореи – зверя нет, что это главная угроза миру, что это то место, откуда начнется третья мировая война. И причем понятно было, что она оттуда не начнется… Один мой друг сравнил реакцию Трампа на северокорейскую угрозу с реакцией человека, который проснулся ночью, как в фильме ужасов, и видит, как к нему по простыне ползет огромный тарантул. И вот он вскочил, начинает кричать, кидаться ботинками в этого паука и так далее. Вот это была реакция Трампа на ту информацию, не новую, что КНДР действительно работает над ядерной бомбой, что скоро создаст ракету, которая может достать до Соединенных Штатов. И таким образом Северная Корея станет третьей после России и Китая страной, которая может теоретически нанести ядерный удар по США", – заключил Георгий Толорая.

"КомпАс": Эксперт: новый лидер Южной Кореи может наладить контакт с КНДР Your browser does not support HTML5 audio

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