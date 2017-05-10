"КомпАс": Политолог: борцы за "изоляцию" РФ – один позвонил, двое приехали

Повестки России, Германии, США и Турции в Сочи объединила одна тема – Сирия, отметил в эфире радио Sputnik гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. И сейчас лидеры этих четырех стран активно ищут решение кризиса в САР.

2 мая президент России Владимир Путин встретился в Сочи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Это первый визит немецкого политика в Россию за последние два года. Лидеры обсуждали двусторонние отношения, экономические связи, украинскую повестку, в частности, выполнение Минских соглашений. В тот же день вечером Владимир Путин пообщался по телефону с американским лидером Дональдом Трампом. Беседа длилась около получаса, президенты говорили преимущественно о борьбе с международным терроризмом, ситуации в Сирии и обострении на Корейском полуострове. 3 мая российский лидер принял в Сочи турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана. В повестке встречи были двусторонние отношения, отмена взаимных продуктовых ограничений и меры по урегулированию сирийского конфликта.

После создания зон деэскалации дальнейшие решения по урегулированию конфликта в САР могут быть озвучены в короткие сроки. Такое мнение в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik озвучил генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. Россия, Германия, США и Турция явно активизировали работу над урегулированием сирийского кризиса.

© Радио Sputnik Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

"Я думаю, что дальнейшая ситуация с Сирией теперь довольно быстро прояснится. Ведь подобные вещи (зоны деэскалации – ред.) сначала прорабатываются и только потом объявляются. Недаром же тема Сирии сквозной линией проходила через разговор всех трех (Ангелы Меркель, Дональда Трампа, Реджепа Тайипа Эрдогана – ред.). Потому что сирийский кризис очень не нужен Германии. Сирийский кризис стал очень серьезной проблемой для Турции. Турки-то думали, что они, наконец, решат проблему курдов и навсегда о ней забудут. Выяснилось, что нет. Наоборот, Курдистан нашел себе союзника в лице США. И ситуация для Анкары стала более сложной. Всем необходимо решение".

Без Москвы проблем не решить, и контакты с Владимиром Путиным в Сочи – знак провала попыток изоляции России и деклараций Запада на этот счет, отметил Дмитрий Журавлев. А то, что в Белом доме назвали заслугой Дональда Трампа "изоляцию России в ООН" – это полный абсурд.

"Диалог в Сочи показал, что Россию сейчас готовы слышать. Потому что любой не монолог возможен только при наличии двух сторон. А ведь главной темой внешней политики, особенно Евросоюза, была тема изоляции. Говорили: изоляция, изоляция, изоляция… А потом главные борцы за эту изоляцию – один позвонил, двое приехали. Не венгерский премьер, который с самого начала говорил, что изоляции не будет. Не чешский президент. А канцлер Германии – самый главный "изолятор". А "изоляция России в ООН" – это просто анекдот. Ведь Россия – постоянный член Совета Безопасности. Изолировать ее в рамках устава ООН невозможно, система ООН так выстроена: под СССР и США, под две страны. То есть Россию – наследницу СССР и США в рамках системы ООН изолировать нельзя в принципе", – заключил Дмитрий Журавлев.

"КомпАс": Политолог: борцы за "изоляцию" РФ – один позвонил, двое приехали Your browser does not support HTML5 audio

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