"Визави с миром". Л.Ивашов о Дне Победы и о мировых угрозах

16 0 0

О Дне Победы и о значении этого праздника в наши дни, о террористической угрозе в мире, о перспективах военного пребывания России в Сирии и о том, насколько серьезны угрозы США в адрес КНДР, в эфире радио Sputnik рассказывает военный эксперт Леонид Ивашов.

"Визави с миром". Л.Ивашов о Дне Победы и о мировых угрозах_1 Your browser does not support HTML5 audio Речь также пойдет о ситуации на Украине, о выборах во Франции и о многом другом. Гость программы: президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов. Ведущий: Армен Оганесян. "Визави с миром". Л.Ивашов о Дне Победы и о мировых угрозах_2 Your browser does not support HTML5 audio Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram , чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное. А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.