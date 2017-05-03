"Мастера". Соловьев-Седой: есть три композитора: я, Мотя и "День Победы"

Какие легенды и мистические истории связаны с созданием песни "Подмосковные вечера"? К чему композитор испытывал настоящую страсть? Об этом – в выпуске программы "Мастера", посвященном юбилею народного артиста СССР В.П. Соловьева-Седого.

"Мастера". Соловьев-Седой: есть три композитора: я, Мотя и "День Победы" Your browser does not support HTML5 audio

Гость программы: внук композитора В.П. Соловьева-Седого Василий Соловьев.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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