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"Дневник читателя". "Полынная елка" – честная история о русских немцах

12:1103.05.2017
(обновлено: 12:13 03.05.2017)
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Детская писательница Ольга Колпакова написала очень искреннюю, честную и беспристрастную детскую повесть "Полынная елка" о депортации поволжских немцев во время Второй мировой.
"Дневник читателя". "Полынная елка" – честная история о русских немцах

Также в программе:
– Лауреатом премии "Поэт" стал поэт и переводчик Максим Амелин.
– Французский писатель Фредерик Бегбедер экранизировал посвященный России роман "Идеаль".

Участники:
– Ольга Колпакова, писатель;
– Фредерик Бегбедер, писатель.

Ведущая: Наталья Ломыкина.
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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Фредерик Бегбедер с романом "Идеаль" снова в центре событий. Обаятельный француз продолжает популяризировать собственного alter ego, героя романа "99 франков" Октава Паранго. "Идеаль", если помните, вывернутый наизнанку роман-исповедь в "русском" стиле. Фредерик Бегбедер отправляет своего героя, успешного и циничного рекламиста,  в Россию искать новое "рекламное лицо" для мирового гиганта косметической индустрии. В заснеженной Москве прожженный рекламщик неожиданно для себя беззаветно влюбляется и в минуты отчаяния исповедуется знакомому священнику в храме Христа Спасителя. Почему об этом романе Бегбедера 2007 года о диктатуре моды, гламура и утонченного разврата снова заговорили? Да потому что "Идеаль" экранизировали, и с конца апреля высокомерный гедонист Паранго обнажает на экране ранимую французскую душу, попутно показывая неприглядную изнанку мира высокой моды. За постановку Фредерик Бегбедер взялся сам и это его второй опыт – он уже экранизировал один из самых знаменитых своих романов "Любовь живет три года". Экранного Паранго француз отправил в Самару и в другие российские города. Россия Бегбедера полна парадоксов, гипербол и сумасшедших метафор – этому он учился у Гоголя и Салтыкова-Щедрина, в чем не раз признавался. Любовь к России вообще началась у Бегбедера с литературы, а такая любовь живет куда дольше, чем три года.

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Впереди важная дата – 9 мая, День Победы. И я хочу поговорить о детской повести Ольги Колпаковой "Полынная елка", действие которой происходит во время войны. Но это не рассказ о военном подвиге или кровопролитных сражениях, это совсем другая страница истории нашей большой страны

"Полынная елка" затрагивает тему, на которую для детей у нас не писали еще никогда. Она о депортации поволжских немцев в 1941 году. Сегодня не каждый взрослый помнит о существовании до войны Республики немцев Поволжья и о многочисленных поселениях русских немцев по всему Югу России. "Полынная елка" – это история такой семьи, показанная глазами маленькой пятилетней девочки Марийхе. И хотя Марийхе, ее сестры, как объясняет им папа, "хорошие немцы", а не "фашисты", дальше жить в родных местах им запрещено: вдруг перейдут на сторону противника? Советское правительство массово переселяет русских немцев в Сибирь. Для детской писательницы Ольги Колпаковой эта история личная. И возможно именно поэтому ей удалось найти очень верные слова и в небольшой повести очень просто, доступно и как-то спокойно и беспристрастно рассказать об этом сложном времени.

О том, как писалась книга, о семейной истории и бесстрастных исторических комментариях Ольга Колпакова рассказывает в программе.

В издательстве "КомпасГид" вышло уже несколько разных по стилю и настроению книг о страницах нашей истории, где сложные факты честно и искренне показаны глазами детей. Это "Сахарный ребенок" Ольги Громовой о пятилетней девочке Эле, которая вдруг становится дочерью врага народа. Это повесть Станислава Олефира "Когда я был маленьким, у нас была война", замечательный "Облачный полк" Эдуарда Веркина и другие.

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