Авигдор Эскин vs Игорь Чубайс: русская интеллигенция – она есть или ее нет?

Исторические судьбы и сегодняшний день русской интеллигенции обсудили в эфире радио Sputnik философ Игорь Чубайс и израильский публицист Авигдор Эскин.

Известный историк и философ Игорь Чубайс и израильский публицист Авигдор Эскин обсудили в эфире радио Sputnik тему русской интеллигенции.

Кстати, а есть ли она сегодня, русская интеллигенция? Игорь Чубайс убежден, что интеллигенция была уничтожена, выкорчевана при Сталине. Он пафосно и убежденно обвинял Советскую власть в истреблении русской культуры и во втаптывании в грязь интеллигенции.

Однако можно на ту же трагедию русской интеллигенции посмотреть вовсе иначе. Авигдор Эскин обвинил оппонента в неготовности признать ошибку в самом начале пути. Вместо покаяния ради укрепления и возрождения – попытка свалить свой же крах на внешние силы.

Если само появление интеллигентской прослойки в России было, несомненно, связано с ослаблением позиций церкви, то причины ее заката можно объяснять по-разному. Почему сегодняшняя интеллигенция не выдвигает из своих рядов нового Рахманинова, Бердяева или Бродского? Если Игорь Чубайс видит корень зла в сталинском прошлом, то гость из Израиля настаивал на том, что путь к исправлению начинается с самокритики, включающей возвращение к традиции, а не отторжение ее. Не оторванность ли от русской духовной почвы обрекла интеллигенцию на кризис и увядание?

© Радио Sputnik Доктор философских наук Игорь Чубайс

Интересно, как сегодня люди воспринимают само явление интеллигенции. Константин Леонтьев говорил, что духовенство и военная элита являются мозгом и душой народа и государства. Авигдор Эскин полагает, что это наблюдение остается в силе: он говорит об особой важности сегодня роли духовенства, а также военных аналитиков и их коллег из спецслужб. На самом деле, почему этих людей обычно не относят к интеллигенции, если их род деятельности – сугубо интеллектуальный? Игорь Чубайс был не согласен с таким ходом мысли. Для него российские спецслужбы – это люди, развалившие страну, а не ее охранители.

Похоже, мы снова столкнулись с привычным явлением: в советскую пору все неудачи сваливали на наследие царского режима, в пору перестройки винили советскую систему, а затем – перестройку. И также умом не понять, за какие заслуги перед интеллигенцией некоторые ее представители именуют "героем" Степана Бандеру? Зачем искать оправдание массовым убийствам евреев в Бабьем Яру (а именно это попытался сделать Игорь Чубайс в ходе дискуссии)? Почему интеллигенция не хочет практиковать бережное отношение к фактам и не злоупотреблять приемами чрезмерно творческой "трактовки", а фактически – фальсификации истории?

Говорят, что истина рождается в споре. На этот раз спор в студии разгорелся на славу. Многие сущностные вопросы были затронуты. Но где искать ответа? Кто-то предлагает возрождать интеллигенцию через отказ от сталинского и коммунистического наследия. Им возражают, что такое уже проходили в начале девяностых, но талантов и подвижников в искусстве не очень-то прибавилось.

И что же делать дальше?

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