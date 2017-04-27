США
27.0427 апреля17:52МСК
USD56.97+0.66
EUR62.17+0.66
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Программы

Авигдор Эскин vs Игорь Чубайс: русская интеллигенция – она есть или ее нет?

17:4327.04.2017
030
Исторические судьбы и сегодняшний день русской интеллигенции обсудили в эфире радио Sputnik философ Игорь Чубайс и израильский публицист Авигдор Эскин.

Известный историк и философ Игорь Чубайс и израильский публицист Авигдор Эскин обсудили в эфире радио Sputnik тему русской интеллигенции.

Кстати, а есть ли она сегодня, русская интеллигенция? Игорь Чубайс убежден, что интеллигенция была уничтожена, выкорчевана при Сталине. Он пафосно и убежденно обвинял Советскую власть в истреблении русской культуры и во втаптывании в грязь интеллигенции. 

Однако можно на ту же трагедию русской интеллигенции посмотреть вовсе иначе. Авигдор Эскин обвинил оппонента в неготовности признать ошибку в самом начале пути. Вместо покаяния ради укрепления и возрождения – попытка свалить свой же крах на внешние силы.

Если само появление интеллигентской прослойки в России было, несомненно, связано с ослаблением позиций церкви, то причины ее заката можно объяснять по-разному. Почему сегодняшняя интеллигенция не выдвигает из своих рядов нового Рахманинова, Бердяева или Бродского?  Если Игорь Чубайс видит корень зла в сталинском прошлом, то гость из Израиля настаивал на том, что путь к исправлению начинается с самокритики, включающей возвращение к традиции, а не отторжение ее. Не оторванность ли от русской духовной почвы обрекла интеллигенцию на кризис и увядание?

© Радио Sputnik
Доктор философских наук Игорь Чубайс
Интересно, как сегодня люди воспринимают само явление интеллигенции. Константин Леонтьев говорил, что духовенство и военная элита являются мозгом и душой народа и государства. Авигдор Эскин полагает, что это наблюдение остается в силе: он говорит об особой важности сегодня роли духовенства, а также военных аналитиков и их коллег из спецслужб. На самом деле, почему этих людей обычно не относят к интеллигенции, если их род деятельности – сугубо интеллектуальный? Игорь Чубайс был не согласен с таким ходом мысли. Для него российские спецслужбы – это люди, развалившие страну, а не ее охранители.

Похоже, мы снова столкнулись с привычным явлением: в советскую пору все неудачи сваливали на наследие царского режима, в пору перестройки винили советскую систему, а затем – перестройку. И также умом не понять, за какие заслуги перед интеллигенцией некоторые ее представители именуют "героем" Степана Бандеру? Зачем искать оправдание массовым убийствам евреев в Бабьем Яру (а именно это попытался сделать Игорь Чубайс в ходе дискуссии)? Почему интеллигенция не хочет практиковать бережное отношение к фактам и не злоупотреблять приемами чрезмерно творческой "трактовки", а фактически – фальсификации истории?

Говорят, что истина рождается в споре. На этот раз спор в студии разгорелся на славу. Многие сущностные вопросы были затронуты. Но где искать ответа? Кто-то предлагает возрождать интеллигенцию через отказ от сталинского и коммунистического наследия. Им возражают, что такое уже проходили в начале девяностых, но талантов и подвижников в искусстве не очень-то прибавилось.

И что же делать дальше?

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
+
Программы
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена