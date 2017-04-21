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"Дневник читателя". О русской литературе "Без купюр"

12:3121.04.2017
(обновлено: 12:32 21.04.2017)
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О мемуарах Карла Проффера, литературных вдовах России и прежде не публиковавшихся воспоминаниях об Иосифе Бродском рассказывает Эллендея Проффер-Тисли, сооснователь легендарного издательства "Ардис".

Также в программе:

– На Россию опустится "Библионочь".

"Дневник читателя". О русской литературе "Без купюр"
–  Жюри премии "Национальный бестселлер" объявило, у кого есть шанс "проснуться знаменитым" в 2017 году.

Участники:

– Эллендея Проффер-Тисли, американский славист, сооснователь издательства "Ардис".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Темной-темной ночью в темном–темном городе горит свет… в библиотеке. 

22 апреля на всех книгоманов и книголюбов опустится Библионочь. Самым любопытным и увлеченным гарантированы чтение, развлечения и новое прочтение до утра. 

"Библионочь" – ежегодный фестиваль чтения, который уже в шестой раз проходит в России. Библиотеки, книжные магазины, литературные музеи в эту ночь становятся вашим личным книжным шкафом, в котором можно отыскать все, что угодно.

Тема "Библионочи-2017" – "Новое прочтение". Нам предлагают иначе взглянуть на любимых героев и известных писателей.

Литературные квесты, перфомансы, театральные постановки, буккроссинг и прочие книжные радости ждут читателей в 82 регионах России. В "Библионочи-2017" участвует 1500 площадок. Полную карту мероприятий можно найти на сайте фестиваля. В Москве главные городские события – встречи с писателями, поэтические чтения и книжные перформансы – начнутся в три часа дня на Триумфальной площади и продлятся до позднего вечера. А в библиотеках основная программа начнется в 10 вечера и закончится ближе к рассвету. Так что определите свой маршрут, прихватите любимую книжку – и вперед, навстречу чтению.

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Два года назад сооснователь легендарного издательства "Ардис", авторитетный славист, булгаковед и проницательная женщина Эллендея Проффер-Тисли приезжала в Москву представлять свою книгу "Бродский среди нас". Тогда в разговоре, отвечая на вопросы об "Ардисе" и своем муже, профессоре Карле Проффере, она упоминала неопубликованные мемуары самого Карла и говорила, что эти воспоминания едва ли будут когда-то опубликованы. Но прошло всего два года – и в издательстве Corpus в переводе Виктора Голышева и Владимира Бабкова вышла книга воспоминаний Карла Проффера "Без купюр". Это переработанные дневниковые записи наблюдательного и острого на язык Карла Проффера, который был невероятно увлечен русской литературой. Часть сборника-эссе о великих литературных вдовах, от Надежды Мандельштам до Елены Булгаковой, была издана в Штатах в 1987, однако на русский "Литературные вдовы России" прежде не переводились. Вторая часть – "Заметки к воспоминаниям об Иосифе Бродском" – публикуется впервые.

Представлять книгу в Москву прилетела Эллендея Проффер-Тисли, еще более свободная и откровенная в своих суждениях, чем два года назад. В программе она рассказывает не только о мемуарах Карла Проффера, но и о Надежде Яковлевне Мандельштам, о роли "Ардиса" в истории русской литературы, о скандале с воспоминаниями о Бродском и даже о романе Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза".

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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