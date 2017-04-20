США
20.0420 апреля17:23МСК
USD56.42+0.24
EUR60.61+0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Программы

"Эпоха Ельцина": оглядываясь назад. Авигдор Эскин vs Сергей Митрохин

17:0020.04.2017
050
Член Политкомитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин и израильский публицист Авигдор Эскин обсудили в эфире радио Sputnik роль в истории России первого президента РФ Бориса Ельцина.

О роли в истории России первого президента РФ Бориса Николаевича Ельцина в студии радио Sputnik дискутировали экс-председатель партии "Яблоко",  а ныне член Политкомитета этой партии Сергей Митрохин и израильский публицист Авигдор Эскин. Беседа прошла незадолго до десятой годовщины ухода из жизни Б.Н. Ельцина.

В начале беседы Авигдор Эскин предложил не следовать традиции сваливать беды каждой эпохи на предыдущих правителей. Он предложил рассматривать "эпоху Ельцина" объективно, выделяя как положительные аспекты, так и отрицательные.

Страсти накалились, когда речь зашла о роли партии "Яблоко" в провалах экономической политики девяностых. Сергей Митрохин резко критиковал наследие бывшего президента и нынешнюю систему правления в России. Авигдор Эскин со своей стороны настаивал на том, что сама партия "Яблоко" была неотъемлемой частью либеральной системы 90-х годов.

Сергей Митрохин жестко выделил коррупцию и экономический спад в период первого президента России. По его оценке, Б.Н. Ельцин располагал широкими возможностями для модернизации России, которые он не использовал.

В ответ Авигдор Эскин напомнил о пустых прилавках во время прихода Б.Н. Ельцина к власти. Касательно же утвердившейся свободы слова, он привел слова из песни Владимира Высоцкого: "Мне вчера дали свободу, что я с ней делать буду?".  Иными словами, свобода появилась, но не была применена во благо.

Сергей Митрохин обратил внимание на притеснение в прошлом видных деятелей культуры и науки и высказался эмоционально по положению дел сегодня в этой сфере.

В свою очередь Авигдор Эскин призвал выявлять лучшее и светлое в российской истории и привел в пример широкое празднование в Израиле Великой Победы не только 9 мая, но и в соответствующий день по еврейскому календарю, 26 ияра. По его мнению, России недостает сегодня позитивного подхода к своей истории и собственным талантам.

Как и можно было предположить, разногласия по оценке деятельности Б.Н. Ельцина были существенными. Они отобразили общую картину неоднозначного отношения к "ельцинской эпохе" как в России, так и во всем мире.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но ёмкого слова – Twitter.

Комментировать
+
Программы
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена