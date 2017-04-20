"Эпоха Ельцина": оглядываясь назад. Авигдор Эскин vs Сергей Митрохин

Член Политкомитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин и израильский публицист Авигдор Эскин обсудили в эфире радио Sputnik роль в истории России первого президента РФ Бориса Ельцина.

О роли в истории России первого президента РФ Бориса Николаевича Ельцина в студии радио Sputnik дискутировали экс-председатель партии "Яблоко", а ныне член Политкомитета этой партии Сергей Митрохин и израильский публицист Авигдор Эскин. Беседа прошла незадолго до десятой годовщины ухода из жизни Б.Н. Ельцина.

В начале беседы Авигдор Эскин предложил не следовать традиции сваливать беды каждой эпохи на предыдущих правителей. Он предложил рассматривать "эпоху Ельцина" объективно, выделяя как положительные аспекты, так и отрицательные.

Страсти накалились, когда речь зашла о роли партии "Яблоко" в провалах экономической политики девяностых. Сергей Митрохин резко критиковал наследие бывшего президента и нынешнюю систему правления в России. Авигдор Эскин со своей стороны настаивал на том, что сама партия "Яблоко" была неотъемлемой частью либеральной системы 90-х годов.

Сергей Митрохин жестко выделил коррупцию и экономический спад в период первого президента России. По его оценке, Б.Н. Ельцин располагал широкими возможностями для модернизации России, которые он не использовал.

В ответ Авигдор Эскин напомнил о пустых прилавках во время прихода Б.Н. Ельцина к власти. Касательно же утвердившейся свободы слова, он привел слова из песни Владимира Высоцкого: "Мне вчера дали свободу, что я с ней делать буду?". Иными словами, свобода появилась, но не была применена во благо.

Сергей Митрохин обратил внимание на притеснение в прошлом видных деятелей культуры и науки и высказался эмоционально по положению дел сегодня в этой сфере.

В свою очередь Авигдор Эскин призвал выявлять лучшее и светлое в российской истории и привел в пример широкое празднование в Израиле Великой Победы не только 9 мая, но и в соответствующий день по еврейскому календарю, 26 ияра. По его мнению, России недостает сегодня позитивного подхода к своей истории и собственным талантам.

Как и можно было предположить, разногласия по оценке деятельности Б.Н. Ельцина были существенными. Они отобразили общую картину неоднозначного отношения к "ельцинской эпохе" как в России, так и во всем мире.

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