О создании легендарных программ, о семье, о выдающихся коллегах, а также о любви к книгам и чтению в эфире радио Sputnik рассказывает известный журналист Анатолий Лысенко.

"Мастера". Анатолий Лысенко: по натуре я фаталист. Часть 1 Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": президент Общественного телевидения России, президент Международной академии телевидения и радио, заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии, журналист Анатолий Лысенко.

"Мастера". Анатолий Лысенко: по натуре я фаталист. Часть 2 Your browser does not support HTML5 audio

: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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