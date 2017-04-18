Легендарный советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов рассказал о книге воспоминаний "Время первых. Судьба моя – я сам", об обстоятельствах полета корабля "Восход-2", выходе в открытый космос и честности фильма "Время первых".

Также в программе:

"Дневник читателя". Алексей Леонов: "В космосе было страшнее" Your browser does not support HTML5 audio

– "Верхом на ракете. Возмутительные истории астронавта шаттла" – откровения Майка Маллейна вышли на русском.

– Разговор "Без купюр" – в Москву приехала соосновательница издательства "Ардис", американский славист Эллендея Проффер-Тисли.

Участники:

– Алексей Леонов, советский космонавт, дважды Герой Советского Союза;

– Оксана Леонова, дочь космонавта Алексея Леонова, составитель книги "Время первых".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

12 апреля в День космонавтики легендарный советский космонавт №11, дважды герой Советского Союза Алексей Архипович Леонов представил книгу воспоминаний "Время первых. Судьба моя – я сам".

18 марта 1965 года Алексей Леонов впервые в истории вышел в открытый космос. Те 12 минут 9 секунд, которые он провел в свободном плавании в открытом космосе, определили "время первых". Тогда в 60–е СССР стал первым в гонке за покорение Вселенной. Но долгие годы информация о деталях исторического полета корабля "Восход-2" с Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым на борту была засекречена. И только теперь в книге "Время первых. Судьба моя – я сам" Алексей Леонов рассказал о смертельно опасных внештатных ситуациях, которые возникли тогда. Рассказ о некоторых из них можно услышать в этом выпуске программы.

Ключевые эпизоды книги легли в основу сценария художественного фильма "Время первых", который уже вышел в прокат. Алексей Леонов сам стал консультантом картины и результатом доволен. Он подчеркнул, что на экране впервые технически точно и детально показано возвращение космического корабля с орбиты на Землю.

ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

В США в 101-й раз вручили Пулитцеровскую премию – одну из самых престижных американских наград в области литературы, журналистики, музыки и театра. Лучшим художественным произведением назвали книгу Колсона Уайтхеда "Подземная железная дорога", которая уже попала в список бестcеллеров New York Times и стала лауреатом Национальной книжной премии США. Книги Колсона Уайтхеда на русском пока не издавали, хотя это уже шестой его роман. Однако как раз "Подземную железную дорогу" купило издательство Corpus – и книга уже в переводе. Так что мы сможем познакомиться с романом нового пулитцеровского лауреата уже в конце 2017 года.

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И еще одна важная новость. В Москву приехала соосновательница легендарного издательства "Ардис", американский славист и переводчик, автор книги "Бродский среди нас", потрясающий рассказчик и необыкновенно умная женщина Эллендея Проффер Тисли. Эллендея приехала представлять книгу Карла Проффера "Без купюр". В сборник вошли дневниковые записи Карла Проффера, которые он переработал в цикл очерков "Литературные вдовы России". Это встречи и беседы Карла и Эллендеи с женами известных русских писателей XX века: Надеждой Мандельштам, Лилей Брик, Еленой Булгаковой и другими. Также на русском впервые опубликованы "Заметки к воспоминаниям об Иосифе Бродском", которые сам поэт в свое время строго–настрого запретил печатать. Эта книга вышла, когда ни Карла Проффера, ни Иосифа Бродского уже не было в живых. До конца апреля Эллендея Проффер–Тисли будет в России и встретится с читателями в Москве и Санкт-Петербурге. И уже 18 апреля в Московском музее современного искусства встречей Эллендеи Проффер с Антоном Долиным откроется цикл встреч и публичных дискуссий о книгах и не только, который называется "Автора на сцену". Не пропустите.

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