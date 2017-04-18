"Визави с миром". Владыка Ювеналий о Пасхе, Радости и смысле Жизни

О Пасхе, о том, чем отличалось празднество первых христиан от Пасхи наших дней, об отношении Церкви к Посту и о Радости как об одной из "составных частей" христианства в эфире радио Sputnik рассказывает митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

"Визави с миром". Владыка Ювеналий о Пасхе, Радости и смысле Жизни. Часть 1 Your browser does not support HTML5 audio

Кроме того, речь в программе пойдет о разгоревшихся спорах вокруг Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, о том, нужна ли монархия в России и с какими серьезными угрозами сталкивается сегодня христианский, православный мир.

Владыка также поведает о том, в чем смысл жизни, как найти цель, добиться успеха и получить удовлетворение в жизни.

"Визави с миром". Владыка Ювеналий о Пасхе, Радости и смысле Жизни. Часть 2 Your browser does not support HTML5 audio

программы: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Ведущий: Армен Оганесян.

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