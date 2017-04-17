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"КомпАс". Американист: США будут любыми способами пытаться "достать" Асада

15:2517.04.2017
(обновлено: 15:28 17.04.2017)
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США не успокоятся, пока не получат контроль над Сирией. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил политолог, американист Михаил Синельников-Оришак. Дональд Трамп может захотеть решить вопрос одним ударом.

7 апреля США ударили ракетами "Томагавк" по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. Затем 13 апреля, по сообщениям сирийских военных, возглавляемая США коалиция нанесла удар по складу с химоружием террористов в городе Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. В Генштабе сирийских ВС сообщили, что при авиаударе погибли сотни человек, в том числе и мирные жители. В коалиции сообщения об ударе опровергают. В тот же день, 13 апреля, Пентагон самой мощной неядерной бомбой атаковал позиции террористов в Афганистане. Также стало известно, что США рассматривают возможность превентивного неядерного удара по Северной Корее, для этого американские силы расположили два эсминца с ракетами "Томагавк" в 300 милях от предполагаемого места новых ядерных испытаний КНДР.

12 апреля президент РФ Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров провели переговоры в Москве с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Одной из главных тем стала Сирия. Стороны еще раз повторили свои позиции. Сергей Лавров заявил о необходимости тщательного расследования применения химоружия в Сирии и предостерег от голословных обвинений в адрес официального Дамаска. Рекс Тиллерсон заявил, что США не сомневаются в причастности президента Сирии Башара Асада к химатакам в Сирии. При этом оба дипломата подчеркнули необходимость урегулирования конфликта в САР.

© Радио Sputnik
Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак
Первоочередная цель США в Сирии остается неизменной – это ликвидация режима Башара Асада, такое мнение в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik выразил политолог, американист Михаил Синельников-Оришак. Ведь пока Асад у власти, Вашингтону не получить контроль над страной и регионом.

"Уничтожение Асада решило бы все проблемы американцев. Вы думаете, почему они с таким маниакальным упорством хотели убить Фиделя Кастро? Они реально полагали, что благодаря этому проблема решится. Поэтому и Асада они будут пытаться достать всеми возможными способами. Ближний Восток – это не та территория, про которую можно сказать до каких пор будут там происходить конфликты. Всегда! Сейчас там нефть. Потом, лет через 50, когда нефтяные деньги уйдут, у США там появятся еще какие-нибудь интересы… Этот котел будет вариться всегда".

Именно поэтому Вашингтон продолжит гнуть свою линию, полагает Михаил Синельников-Оришак. В США уже прекрасно представляют себе будущее Сирии без Башара Асада.

"Как только Сирия останется без Асада, нас там не будет. Пройдут выборы, встанет коалиция. Сейчас мы там официально. Мы всегда все делаем юридически безупречно. Но как только в Сирии не будет Башара Асада, вся юридическая легитимность нашего присутствия прекратится. США организуют совет племен, он примет нужное им решение – что там России быть не должно ни под каким предлогом. Они с Турцией тут же распилят эту территорию. Но наша позиция – что мы своих не сдаем – мотается на ус остальными. Это будет большим плюсом, когда с Россией будут заключаться другие договоры. А если мы сдадим позиции, то мы никому и никогда не будем нужны".

"КомпАс". Американист: США будут любыми способами пытаться "достать" Асада
Слушайте полную версию выпуска радио-шоу "КомпАс":

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