О выставке "Академия и Школа акварели Сергея Андрияки", посвященной пятилетнему юбилею Академии, а также о том, почему так важно владеть языком изобразительного искусства, в эфире радио Sputnik рассказывает Народный художник РФ Сергей Андрияка.

"Мастера". Выставка Сергея Андрияки в Центральном Манеже Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": ректор Академии акварели и изящных искусств, Народный художник РФ, один из ведущих мастеров современной акварельной живописи Сергей Андрияка.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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