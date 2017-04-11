Бутанскую "концепцию счастья" опробуют в Томске. Интервью

Томск и Бутан похожи, и лабораторию исследования счастья открывать стоит именно в Сибири, рассказал в интервью радио Sputnik один из авторов проекта, первый зампредседателя Томского отделения Русского географического общества Евгений Ковалевский.

Первую в России международную лабораторию по изучению критериев счастья планируют создать при Томском государственном университете. Во время круглого стола в Московской городской думе концепцию национального счастья, которая принята в Бутане и вместе с уровнем ВВП учитывается при анализе уровня жизни, представил директор Центра изучения счастья из Бутана Дордже Пенджо.

Первый заместитель председателя Томского отделения Русского географического общества Евгений Ковалевский сообщил, что будет создано общество российско-бутанской дружбы с целью повышения качества жизни. Первая задача – это понять, можно ли опыт Бутана адаптировать к России и разработать свои критерии, рассказал Ковалевкий.

Между тем, по версии международного проекта "Сеть решений устойчивого развития", который представляет рейтинги стран мира по уровню счастья, самым счастливым государством в 2017 году стала Норвегия, Россия заняла 49 строчку (между Италией и Белизом), а Бутан – 97 место (между Таджикистаном и Киргизией). Всего в списке 155 стран.

Не в деньгах счастье, поэтому чтобы повысить уровень жизни людей надо опираться не только на показатели ВВП на душу населения. Бутанская концепция "валового национального счастья" (ВНС) – это идея на стыке религии, экономики и политики. Бутан – страна с невысокими доходами, но там умеют радоваться жизни и ценить простые вещи, отметил в интервью радио Sputnik первый заместитель председателя Томского отделения Русского географического общества, обладатель звания "выдающийся путешественник России" Евгений Ковалевский:

"Целью вот этого сотрудничества вижу сравнительное исследование счастья в Бутане и в Сибири. Пилотная территория – Томск. И бутанцы сказали: "Томск – это почти как Бутан: маленький аэропорт, небольшой город, многие друг друга знают, точно так же, как в Бутане". Примерно сходные понятия каких-то ценностей и в Сибири, и в Бутане, и в Томске, и в Бутане. Причем мы же не столичный город, но человек может себя реализовать, не живя в столице, не живя в прекрасно "обставленной" стране. Здесь главное – это мировосприятие. А вот как это мировосприятие создать? Я посмотрел на бутанцев и пытался понять, ну почему они счастливы? Я задавал вопрос крестьянам: что у вас есть? У вас же ничего нет! (Крестьяне отвечали – ред.): "Ну как же нет? У нас есть рис – полный амбар, у нас есть крыша, которая не течет, и у нас есть возможность пообщаться с соседями". Попробуйте задать норвежцу такой вопрос – он вам этого не скажет. У них крыша никогда не течет, они не понимают даже радости от того, что у них не течет крыша!".

У Бутана ушло несколько десятилетий на разработку и внедрение своей "системы счастья". Евгений Ковалевский рассказал, как она работает на практике:

"Четвертый король Бутана еще в 1974 году сказал простую фразу: "Не в деньгах счастье, а в духовно-нравственных ценностях". И вот эти ценности начали разрабатывать. За 25 лет появились предпосылки к созданию первых индикаторов счастья, которые вот уже в конце 90-х годов стали применять. Создали Gross National Happiness Commission (это было в 1996-98 годах), которая стала разработанные индикаторы претворять в жизнь через министерства. Эти индикаторы измеряют, как люди вообще относятся к жизни. Если взять в целом, то там порядка 140-150 индикаторов. Если человеку задать вопросы, эти индикаторы полностью описывают все возможные желания человека. В Бутане, во-первых, разработана очень тщательно вот эта система индикаторов; во-вторых, налажена система внедрения этих индикаторов в 10 сегодня действующих министерств; в-третьих, получают отклик от населения; в-четвертых, обязали все министерства, разрабатывая любой экономический проект, смотреть, чтобы не страдал ни один из индикаторов. Если хоть один индикатор счастья не выполняется, то проект заворачивается".

Бутанскую "концепцию счастья" опробуют в Томске. Интервью Your browser does not support HTML5 audio

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