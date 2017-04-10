"КомпАс". Ветеран "Альфы": террорист-новичок видит себя "Джеймсом Бондом"

Вербовщики обещают "новобранцам" красивую жизнь, как в кино. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал член Ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов. От новичков скрывают, что их готовят в смертники.

3 апреля произошел взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" на синей ветке метро Санкт-Петербурга. Погибли 14 человек, более 50 получили ранения. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить. СК возбудил уголовное дело по статье "террористический акт".

По версии следствия, исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, который оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда. По делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга задержано восемь человек.

Промывка мозгов, зомбирование и наркотики далеко не единственные методы создания террористов-смертников. Самый простой способ – не говорить человеку, какова его истинная миссия, и обещать при этом блестящее будущее, рассказал в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik член Ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов.

© Радио Sputnik Член Ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов

"Мало образован? Это плюс для меня, если представить, что я вербовщик. Можно рассказать ему про космические корабли, все что угодно, только красиво! А он (вербуемый – ред.) все это слушает. И говорить при этом, что, мол, ты можешь стать тем-то и тем-то, в тебе я вижу потенциал, перспективу. Потом добавляем образ врага. Например, говорим: вот видишь, твою девушку увел тот-то на машине… Тут, собственно, масса примеров может быть. Особенно для молодого парня, когда у него тестостерон зашкаливает, кровь кипит, найти повод и внушить ему, что кто-то ему враг, сложности не представляет. Можно развить в нем, кстати, зависть. Тем более, если у него нет семьи, девушку увели, опять же. И вот какая-то сублимация происходит, и ему надо какой-то подвиг совершить. И вот ему тепленькому говорят: ты можешь стать одним из немногих, кому доверяют дело. Ты ведь Джеймс Бонд практически! Ты сможешь! Бонд ведь начинал с этого же, ты же помнишь, фильмы смотрел? А потом будет Париж, большие деньги и все остальное!", – сказал Андрей Попов.

Теракты – это не только инструмент создания хаоса и паники фанатичными экстремистскими группировками. Такие атаки могут быть выгодны определенным влиятельным людям и крупным корпорациям, подчеркнул эксперт. Их цель – нажива, а для этого порой надо создать нестабильность в определенной точке на карте.

"Терроризм – это бизнес. Бизнес очень прибыльный для многих людей, кроме низового звена исполнителей. Это и инструмент, за которым стоят серьезные люди, серьезные бизнесмены. Они осуществляют свои глобальные экономические замыслы путем таких террористических актов, создания определенной напряженности в разных регионах. Ведь от этого зависят в том числе котировки и многое другое. Кроме того, терроризм – это люди. А все психически здоровые люди хотят жить. И как бы ни рассказывали сказки про отморозков, которые не боятся умирать, все это напускное, говорю по своему опыту. Работая в спецназе, мы видели отморозков, в том числе и крутых. И эта крутость быстро улетучивается. Поэтому в терроризме часто используют вслепую. И это для организаторов проще", – отметил Андрей Попов.

"КомпАс". Ветеран "Альфы": террорист-новичок видит себя "Джеймсом Бондом" Your browser does not support HTML5 audio

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