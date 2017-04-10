"КомпАс". Ветеран "Альфы": террорист-новичок видит себя "Джеймсом Бондом"

3 апреля произошел взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" на синей ветке метро Санкт-Петербурга. Погибли 14 человек, более 50 получили ранения. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить. СК возбудил уголовное дело по статье "террористический акт".
По версии следствия, исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, который оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда. По делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга задержано восемь человек.
Промывка мозгов, зомбирование и наркотики далеко не единственные методы создания террористов-смертников. Самый простой способ – не говорить человеку, какова его истинная миссия, и обещать при этом блестящее будущее, рассказал в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik член Ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов.
Теракты – это не только инструмент создания хаоса и паники фанатичными экстремистскими группировками. Такие атаки могут быть выгодны определенным влиятельным людям и крупным корпорациям, подчеркнул эксперт. Их цель – нажива, а для этого порой надо создать нестабильность в определенной точке на карте.
"Терроризм – это бизнес. Бизнес очень прибыльный для многих людей, кроме низового звена исполнителей. Это и инструмент, за которым стоят серьезные люди, серьезные бизнесмены. Они осуществляют свои глобальные экономические замыслы путем таких террористических актов, создания определенной напряженности в разных регионах. Ведь от этого зависят в том числе котировки и многое другое. Кроме того, терроризм – это люди. А все психически здоровые люди хотят жить. И как бы ни рассказывали сказки про отморозков, которые не боятся умирать, все это напускное, говорю по своему опыту. Работая в спецназе, мы видели отморозков, в том числе и крутых. И эта крутость быстро улетучивается. Поэтому в терроризме часто используют вслепую. И это для организаторов проще", – отметил Андрей Попов.
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