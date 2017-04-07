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"Дневник читателя". Дональд Рейфилд: "Грузия – очарованная страна"

15:0507.04.2017
(обновлено: 15:06 07.04.2017)
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Британский профессор-славист Дональд Рейфилд рассказывает о своей книге "Грузия. Перекресток империй. История длиной в три тысячи лет", грузинской литературе, текстах Бориса Акунина, фильмах Гай Германики и российско–грузинских отношениях.

Также в программе:

"Русский дневник" Джона Стейнбека вышел на русском языке с оригинальными фотографиями Роберта Капы.

"Дневник читателя". Дональд Рейфилд: "Грузия – очарованная страна"
Участники:

– Дональд Рейфилд, британский славист, автор книги "Грузия. Перекресток империй";
– Оден Байрон, актер GOGOL-центра;
– Евгений Капьев, директор редакции non-fiction издательства "Эксмо".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

"Мы должны постараться не критиковать и не хвалить, делать честные репортажи о том, что мы видели и слышали. Мы будем обходиться без редакционных комментариев и без выводов о том, что мы недостаточно хорошо знаем", – с такой установкой будущий нобелевский лауреат Джон Стейнбек и будущий основоположник военной фотожурналистики Роберт Капа отправились в Советский Союз в 1947 году. Их "экспедиция любопытных" длилась 40 дней. Стейнбек и Капа побывали в Москве, Сталинграде, Киеве, Тбилиси и окрестностях. Один записывал все увиденное в блокнот, другой сделал тысячи кадров. "Русский дневник" Джона Стейнбека и Роберта Капы вышел в Америке в 1948 году, в Союзе тоже переводился, но в своем оригинальном виде вышел только сейчас в издательстве "ЭКСМО". О судьбе книги, о всплеске интереса к жанру репортажа и об эффекте машины времени, рассказал директор редакции non-fiction издательства "Эксмо" Евгений Капьев.

Джон Стейнбек к тому времени уже не раз выступал в роли журналиста–литератора, а не просто писателя. В СССР он ехал, будучи автором известного романа "Гроздья гнева", который имеет под собой журналистскую подоплеку. Кроме того, у Стейнбека был опыт работы военным корреспондентом, и его военные репортажи, описания немецких налетов на Лондон – примеры настоящей публицистики. Поэтому, когда тексты Стейнбека соединяются с видением одного из лучших фоторепортеров получается выпуклая история. Надо понимать, что ни Стейнбек, ни Капа не питали иллюзий, что им дадут увидеть все. Но они не ставили целью политический разоблачающий репортаж, их посыл был другим: "До нас дошло, что о некоторых сторонах российской жизни вообще никто не писал, а это как раз то, что интересует нас больше всего. Как там люди одеваются? Чем ужинают? Устраивают ли вечеринки? Какая там вообще еда? Как они любят и как умирают? О чем говорят? Что они танцуют, о чем поют, на чем играют? Ходят ли их дети в школу? Нам показалось, что хорошо бы узнать обо всем этом, сфотографировать этих людей, написать о них", – написал  Стейнбек об их с Капой замысле. И этот подход как раз делает "Русский дневник"1947 года интересным чтением  для читателя сегодняшнего.

Презентацию устроили в отеле "Савой", потому что именно здесь остановились 70 лет назад Стейнбек и Капа, и пригласили американского актера Одена Байрона прочесть яркие отрывки из книги. Фрагменты чтения можно услышать в этом выпуске.

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Когда я взяла в руки "Русский дневник" Джона Стейнбека и наугад открыла, первый абзац, который я прочла, был о Грузии. И это кажется символичным, потому что следующая книга, о которой я хочу рассказать, называется "Грузия. Перекресток империй. История длиной в три тысячи лет". Ее написал очень известный британский литературовед, славист и историк Дональд Рейфилд, профессор русской и грузинской литературы Лондонского университета. Дональд Рейфилд побывал в студии радио Sputnik,  и мы можем сравнить впечатления двух иностранцев, двух исследователей о Грузии. Джон Стейнбек, напомню, был в Тбилиси в 1947 году, профессор Рейфилд впервые попал в Грузию в 1973 и ездил туда неоднократно, даже совсем недавно, поскольку его фундаментальный труд рассказывает историю Грузии вплоть до новейшей истории, до выборов действующего президента Георгия Маргвелашвили.

Профессор Рейфилд русским читателям хорошо известен как автор нон–фикшн бестселлера "Жизнь Антона Чехова", кроме того, он много занимался поэзией Мандельштама и специализируется на русской и грузинской литературе. И в процессе беседы выяснилось, что сфера его литературных интересов отнюдь не ограничивается классической литературой или литературой серебряного века, он удивительно хорошо разбирается в современной грузинской и русской литературе, драматургии и даже кино. И рассказал о свободе грузинских драматургов, текстах Бориса Акунина и фильмах Гай Германики.

Послушать профессора Рейфилда, который прекрасно владеет русским языком, можно в этом выпуске "Дневника читателя".

Кстати, книгу "Грузия. Перекресток империй. История длиной в три тысячи лет" на русский он перевел сам. Это была не просьба издателей, а его собственное авторское решение.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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