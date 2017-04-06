Где искать корни терроризма? Авигдор Эскин vs Николай Рыбаков

Заместитель председателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков и израильский публицист Авигдор Эскин обсудили в эфире радио Sputnik проблему борьбы с терроризмом на территории РФ и в других странах.

Проблему предотвращения террористических проявлений на территории Российской Федерации обсуждали заместитель председателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков и израильский публицист Авигдор Эскин.

Гость из Израиля дал очень высокую оценку деятельности российских силовых структур. Он отметил снижение уровня терроризма в России за последние пятнадцать лет и особенно – успешное предотвращение поразившего западный мир и Израиль явления "террора одиночек". Трагические события в Петербурге, Астрахани и Ростове он определил как взаимосвязанные и призвал к активизации работы граждан России с правоохранителями в предотвращении терактов.

Николай Рыбаков, со своей стороны, считает, что ФСБ нуждается во внутренней реформе. Также, по его мнению, Россия допустила в своей политике две ошибки: поддержка правительства Башара Асада в Сирии и политика в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Он призвал российское руководство к активному сотрудничеству с международной антитеррористической коалицией и отказу от соперничества с США на Ближнем Востоке.

По этим пунктам разгорелась жесткая дискуссия. Авигдор Эскин указал на героизацию нацизма на Украине и обвинил власти Украины в террористических действиях: "Они обстреливали из минометов жилые кварталы". Он также отверг критику действий России в Сирии: "Именно эта военная операция навязала врагу битву на его территории".

Заместитель председателя партии "Яблоко" увязал вовлеченность некоторых граждан России в террористические структуры с социальными проблемами на Кавказе. Эскин возразил, указав, что многие террористы в разных странах происходят из богатых семей и получили высшее образование. Корень зла, по его мнению – в идеологии ненависти и убийства, оправдывающей самые низменные человеческие пороки. Он обвинил США и страны Запада в неготовности сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и привел пример Израиля. Между Россией и Израилем существует эффективное сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, а вот США и их западные союзники отказываются от серьезной совместной работы.

Оба участника дискуссии выразили надежду на укрепление международного взаимодействия по борьбе с терроризмом.

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