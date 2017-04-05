"Мастера". Игорь Кохановский: я верю в счастье, как в свою звезду…

Выпуск программы посвящен юбилею поэта, автора известных песен Игоря Кохановского. О том, как "заболел" поэзией, почему уехал в Магадан, и как была написана песня памяти Владимира Высоцкого "Больше не встречу", в эфире радио Sputnik рассказывает сам юбиляр.

"Мастера". Игорь Кохановский: я верю в счастье, как в свою звезду… Your browser does not support HTML5 audio

программы: поэт Игорь Кохановский.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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