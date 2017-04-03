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"КомпАс". Эксперт: международный статус Аляски до сих пор не ясен

13:0903.04.2017
(обновлено: 13:11 03.04.2017)
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Сделка по продаже Аляски была заключена с большими нарушениями, рассказал в эфире радио Sputnik руководитель Московского историко-просветительского общества "Русская Америка" Владимир Колычев. В организации работают над определением правового статуса Аляски.

В марте 1867 года, 150 лет назад, Российская Империя продала Северо-Американским Соединенным Штатам Аляску за 7,2 млн долларов золотом. В итоге северные территории общей площадью более 1,5 млн км перешли во владение американцев. Впервые с предложением о продаже Аляски выступил генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьёв-Амурский в 1853 году. Споры о решении императора Александра II продать Аляску не утихают до сих пор, даже спустя полтора века после сделки.

© Фото: Радио Sputnik
Руководитель Московского историко-просветительского общества "Русская Америка" Владимир Колычев

До сих пор в России распространено мнение о том, что Аляска в действительности была не продана, а сдана в аренду американцам на 99 лет, но СССР, преемник Российской Империи, по каким-то причинам просто не потребовал ее обратно. Такая точка зрения имеет право на существование, ведь договор в 1867 году был заключен с большими нарушениями, и в тексте имеется масса неточностей, отметил в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik руководитель Московского историко-просветительского общества "Русская Америка" Владимир Колычев.

"С точки зрения международного права есть проблемы в сделке, хотя этот международный договор и не имеет обратной силы. В договоре, который был издан на французском и английском языках, в переводе нет ничего о продаже или аренде, это слово в переводе звучит как "уступка". Вспомним, в каких секретных условиях принимались эти решения: в переговорах участвовали лишь шесть человек, только через месяц МИД выпустил в свет документ. Этот договор был кулуарным и не рассматривался Государственным советом или другими органами. Здесь можно найти зацепки и нарушения. В договоре сказано, что земли передаются, но за Русской православной церковью остаются ее территории. И этих территорий насчитывается на 50 квадратных километров. Так как церкви остаются за Московским патриархатом, то и Россия к этому какое-то отношение имеет. И еще: когда продавалась территория, был важный момент, что частные дома русских промышленников и зверобоев продавались вместе с Аляской. То есть дома тоже были проданы без какой-либо материальной компенсации".

Российская Империя и Америка резко отличались в подходах к освоению Аляски, отметил Владимир Колычев. Российские колонизаторы действовали аккуратно: строили учебные заведения для всех, обучали население Аляски русскому языку и учили местные наречия, многие жители северной земли охотно восприняли православие. Американцы же после приобретения Аляски действовали совсем иначе, рассказал Владимир Колычев.

"Когда на Аляску пришли американцы после продажи, они, конечно, начали вводить свои правила. Доступа к увеселительным заведениям у коренного населения уже не было. Сразу очень резко ограничили их в правах. Поэтому возникали индейские бунты, вооружённые нападения на американские колонии. Церковь, которая пришла вместе с американцами, в принудительном порядке стала перевоспитывать местных. Например, за разговор на русском языке дети получали линейкой по пальцам. Даже руки связывали за спиной. Это нам рассказывала индианка (коренная обитательница Аляски – ред.), которой самой досталось от американцев. В общем, натерпелась".

"КомпАс". Эксперт: международный статус Аляски до сих пор не ясен

Слушайте полную версию выпуска радио-шоу "КомпАс":

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