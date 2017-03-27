"Визави с миром". Сенатор Андрей Климов об отношениях России и ЕС

Об итогах общеевропейской интеграции и о том, ослабит ли обороноспособность Европы решение англичан выйти из ЕС, о том, что означает Brexit для отношений Москвы и Лондона в эфире радио Sputnik рассказывает сенатор Андрей Климов.

"Визави с миром". Сенатор Андрей Климов об отношениях России и ЕС. Часть 1 Your browser does not support HTML5 audio

Речь в программе также пойдет о состоянии европейских элит, о предстоящем визите канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Россию, о тенденциях в развитии России и Евросоюза после "программного" выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе, о ситуации в Сирии, предстоящих выборах во Франции и о том, возможнен ли выход из Евросоюза ряда стран-участниц и возможно ли вхождение Украины в Евросоюз.

"Визави с миром". Сенатор Андрей Климов об отношениях России и ЕС. Часть 2 Your browser does not support HTML5 audio

программы: сенатор, заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации, руководитель постоянной делегации Совета Федерации в Комитете парламентского сотрудничества РФ-ЕС Андрей Климов.

Ведущий: Армен Оганесян.

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