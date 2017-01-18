Британский писатель Дэвид Алмонд, обладатель высшей награды в области детской литературы – медали Г.Х.Андерсена, рассказывает о своем визите в РФ и рассуждает о том, почему и обычные школьницы, и влиятельные политики признаются ему: "Мина – это я".

Также в программе:

"Дневник читателя". Дэвид Алмонд о крыльях, творчестве и новых книгах Your browser does not support HTML5 audio



– "Тайны глобуса Блау", цивилизация пчел и другие необычные истории в книгах для детей.

Участники:

– Дэвид Алмонд, писатель, лауреат премии имени Г.Х. Андерсена;

– Анастасия Ханина, эксперт книжного рекомендательного портала ReadRate.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

В начале зимы мы много говорили о ярмарке интеллектуальной литературы Non/Fiction и особенно о программе Великобритании, которая в 2016 году была Почетным гостем книжного форума. Среди 13-ти писателей, приехавших в Россию по приглашению Британского совета, был всемирно известный автор книг для детей и подростков Дэвид Алмонд, обладатель высшей награды в области детской литературы – медали Г. Х. Андерсена. В Москве и Петербурге Дэвид Алмонд представлял свою новую книгу для детей "Мой папа – птиц". Это добрая и смешная история о девочке Лиззи, чей папа решил, что он человекоптиц и смастерил себе крылья – очень уж хотелось человеку летать. Лиззи могла бы отнестись к папиной причуде снисходительно, но в городе неожиданно объявили конкурс летунов, и попробовать перелететь через реку приехали участники со всего света. Тут уж Лиззи, конечно, отца поддержала. Дэвид Алмонд кого угодно увлечет своей мечтой. У него в книгах так живо передано ощущение полета, так много птиц и свободы, что при встрече поневоле хочется спросить, а где ваши крылья, Дэвид. Я, честно говоря, именно так и спросила. А Дэвид посмеялся и ответил, что снимает их, чтобы не привлекать лишнего внимания. Вообще, Дэвид Алмонд, писатель, придумавший Скеллига и Мину, мальчика, который плавал с пираньями, и Небоглазку, оказался необыкновенно обаятельным, очень скромным и, как мне показалось, очень наблюдательным человеком. Мы встречались в Москве дважды и во время второй нашей встречи, сразу после презентации книги "Мой папа – птиц" на детской площадке ярмарки Non/Fiction, мне удалось взять у Дэвида короткое интервью.

– Дэвид, вчера я спросила у вас про крылья и спрошу снова. Почему вам, как писателю, важно их иметь.

– С начала времен, с тех пор, как на Земле появились люди, мы рассказываем истории о существах, так похожих на нас, но с крыльями. Меня всегда завораживали такие легенды. Мифы об Икаре, о Дедале… я думаю, они выражают сокровенное желание человека превзойти самое себя, выйти за пределы своей сущности, стать чем-то большим, чем он есть. Стать не то чтобы суперчеловеком, но настолько человеком – насколько возможно, настолько венцом творения – насколько возможно. Расширить границы наших возможностей до максимального предела. В определенной степени все это относится и к писательству.

К тому же птицы – совершенно фантастические существа. Если мы перенесемся назад в далекое прошлое, на много тысячелетий и посмотрим на нашу планету – мы увидим там птиц. Они будут там, эти удивительные создания, почти те же самые, которых мы можем увидеть сейчас. Фантастические существа! Они же прямые потомки динозавров, живое доказательство нашей истории. Кроме того, птица – символ духа, символ мира. Душу, которая возносится к небесам, тоже изображают в виде птицы… они очень много значат для каждой культуры. И они поют! Летают и поют! Одного этого достаточно, чтобы влюбиться. Идеальные создания (смеется).

– То есть вы тоже, как ваша героиня Мина, любите наблюдать за птицами?

– Да, да, конечно. Когда я был мальчишкой, одним из моих любимых занятий было подниматься на вершину холма – наш дом стоял на холме – подниматься высоко, под облака и с вершины прыгать вперед на траву, стараясь как можно дольше пробыть в воздухе. Я очень хорошо помню эти ласковые прикосновения облаков и радость полета.

Полную версию интервью можно услышать в этом выпуске "Дневника читателя".



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О новых детских книгах, которые стоит и самим прочесть, и друзьям подарить, в программе рассказывает эксперт книжного рекомендательного портала ReadRate Анастасия Ханина.

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