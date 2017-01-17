"Визави с миром". А. Мухин о российско-американских отношениях при Трампе

Речь также пойдет об отношениях России с Белоруссией, о том, что ждет Сирию в новом году, о топливном кризисе в Мексике и об улучшении отношений России с Японией, о том, как будут развиваться американо-кубинские отношения при новой администрации США, и о том, как может измениться американская политика в отношении всей Латинской Америки.
Гость программы "Визави с миром": политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Ведущий: Армен Оганесян.
Вторая часть аудиоверсии программы будет опубликована позднее.
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