"Визави с миром". А. Мухин о российско-американских отношениях при Трампе

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О санкциях и о российско-американских отношениях в целом с приходом к власти в США Дональда Трампа, о том, является ли угрозой для РФ развертывание воинских подразделений США и НАТО в Польше и Прибалтике – в очередном выпуске программы.

Речь также пойдет об отношениях России с Белоруссией, о том, что ждет Сирию в новом году, о топливном кризисе в Мексике и об улучшении отношений России с Японией, о том, как будут развиваться американо-кубинские отношения при новой администрации США, и о том, как может измениться американская политика в отношении всей Латинской Америки. "Визави с миром". А. Мухин о российско-американских отношениях при Трампе. Часть 1 Your browser does not support HTML5 audio Гость программы "Визави с миром": политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин. Ведущий: Армен Оганесян. Вторая часть аудиоверсии программы будет опубликована позднее. Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.