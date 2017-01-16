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"Дневник читателя": "Елка", ореховые глазищи и история зимних праздников

17:3616.01.2017
(обновлено: 19:36 16.01.2017)
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В этом выпуске программы – лучшие истории для зимнего семейного чтения, а также история елки, святочные гадания, старинные игры и зимние забавы в большой интерактивной книге "Елка".

Участники:

"Дневник читателя": "Елка", ореховые глазищи и история зимних праздников

– Екатерина Бунтман, главный редактор издательства "Лабиринт Пресс";
– Алла Солопенко, ведущий редактор книги "Елка".

Ведущая: Наталья Ломыкина.
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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Новый год и Рождество отмечают все, даже мыши. В стихотворной сказке Альфа Прейсена "Веселый Новый год", которая вышла в издательстве "Мелик-Пашаев" дружное мышиное семейство наводит порядок в своей уютной норке, ставит елку в старый башмак вместо ведра, наряжает разноцветными лоскутками и паутиной паука-соседа вместо гирлянды.

В чудесной сказке Ульфа Старка "Рождество в лесу" издательства "Самокат" праздник отмечают в лесу. Рождественский гном, по имени Бука, когда-то был домовым и незаметно помогал людям вести хозяйство. Но люди давно уехали, оставив табличку о продаже дома, а Бука остался. И хотя он не сидит без дела и каждый день убирает большой дом, характер у него сильно испортился. Но однажды ветер унес табличку и гномов колпачок к кроличьей норе – и кролики начали готовиться к Рождеству, а самые маленькие крольчата сами отправились за своим рождественским гномом.

Взрослые часто забывают, но дети знают точно, что под Рождество даже в обычном магазине случаются чудеса. И никакие неприятности не испортят праздничное настроение, особенно если на помощь Деду Морозу спешит медвежонок Паддингтон. О том, что произошло со знаменитым английским медвежонком накануне праздника, можно прочесть в книге Майкла Бонда "Медвежонок Паддингтон и Рождество".

Ну а самая известная в мире рождественская сказка про игрушку, пожалуй, "Щелкунчик". Она радует и восхищает детей и взрослых уже 200 лет, представляете? Первый раз историю Гоффмана про девочку Мари, Щелкунчика и мышиного короля опубликовали в 1816 году. К юбилею знаменитой сказки в издательстве "Махаон" вышло акварельное переиздание изумительной красоты с нежными иллюстрациями Роберта Ингпена.

Для сомневающихся первоклассников, которые перестают верить в чудеса, подойдет сказка Криса ван Оллсбурга "Полярный экспресс" о мальчике, который отчаянно хотел получить доказательство существования Санта-Клауса. И ему представился шанс попасть в волшебный поезд, который едет на Северный полюс, познакомиться с другими пассажирами, встретиться с эльфами и узнать, есть ли на свете Санта и почему взрослые не слышат колокольчиков его оленей.

Ну а для тех, кто еще не очень хорошо умеет читать, но тоже хочет знать все о жизни Деда Мороза, посоветую очень добрый и веселый виммельбух – то есть большую книжку, состоящую из множества нарисованных историй. "Один день из жизни Деда Мороза" Ольги Дворняковой и Ольги Громовой. Это очень здорово нарисованный рабочий день дедушки Мороза. Чтение детских писем, украшение елки, большой-пребольшой мешок с подарками, сборы в дорогу и сам новогодний праздник с угощениями и фейерверком. Помогает ему семейство веселых снеговиков, деловой заяц, заведующий письмами деду Морозу, смешные олени и другие звери. А что они при этом говорят, как их зовут и всякие другие подробности ребенок с удовольствием придумает сам.

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

В рубрике "Книжный разворот" главная книга этой зимы, которая для многих может стать вообще главной новогодней книжкой, любимой и семейной. Называется она "Елка" и в ней собраны описания всевозможных поделок и детских елочных затей, связанные с празднованием Нового года и Рождества в России конца 19 – начала 20 века. Тут надо бы пояснить, что книгу готовили в издательстве "Лабиринт Пресс", где выходили большие интерактивные книги "Алиса в стране Чудес", "Остров сокровищ", "Бородинская битва", "Петр Первый". То есть большая книга "Елка" – это не просто исторический очерк про елочку, а целое путешествие в прошлое столетие. В студии "Дневника читателя" побывала Екатерина Бунтман, главный редактор издательства "Лабиринт Пресс", которая знает все секреты этой удивительной книги.

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