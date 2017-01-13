Автор и ведущий программы Армен Гаспарян рассказывает про еврейские погромы времен Петлюры.

"Теория заблуждений". Еврейские погромы времен Петлюры Your browser does not support HTML5 audio

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.