"Завтра начинается сегодня". Анастасия Ушакова: дети – это послы мира

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О предстоящем X Международном юношеском конкурсе им. П.И. Чайковского, который пройдет в Астане с 15 по 25 июня 2017 года, о будущем Русской музыкальной школы, о проекте для молодых музыкантов "дети – послы мира" – в очередном выпуске программы.

Гости программы: "Завтра начинается сегодня". Анастасия Ушакова: дети – это послы мира Your browser does not support HTML5 audio – генеральный директор Международного юношеского конкурса им. П.И. Чайковского Иван Щербак;

– музыкант, заслуженный артист России, доцент Московской консерватории, лауреат Международного конкурса им. П.И. Чайковского, почетный профессор Пекинской консерватории Кирилл Родин;

– победитель IX Международного юношеского конкурса им. П.И. Чайковского, председатель молодежной секции Ассоциации лауреатов Международного конкурса им. П.И. Чайковского Анастасия Ушакова. Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин. Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.