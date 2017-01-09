"Завтра начинается сегодня". Анастасия Ушакова: дети – это послы мира

Гости программы:
– генеральный директор Международного юношеского конкурса им. П.И. Чайковского Иван Щербак;
– музыкант, заслуженный артист России, доцент Московской консерватории, лауреат Международного конкурса им. П.И. Чайковского, почетный профессор Пекинской консерватории Кирилл Родин;
– победитель IX Международного юношеского конкурса им. П.И. Чайковского, председатель молодежной секции Ассоциации лауреатов Международного конкурса им. П.И. Чайковского Анастасия Ушакова.
Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.
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