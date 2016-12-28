"Мастера". Александр Масляков: моя судьба началась с КВН

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Очередной выпуск программы посвящен одному из ярчайших юбиляров уходящего 2016 года Александру Маслякову. Какие этапы переживал КВН за свою историю? Почему программа была закрыта на четырнадцать лет? Об этом – слушайте на радио Sputnik.

Гость программы: заслуженный деятель искусств РФ, президент Международной ассоциации клубов КВН Александр Масляков. "Мастера". Александр Масляков: моя судьба началась с КВН Your browser does not support HTML5 audio Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин. Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.